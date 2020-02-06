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12:10 (мск), источник: РИА Новости

Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В Конституции РФ может появиться понятие «федеральных территорий» с прямым федеральным подчинением, проработкой такой инициативы уже в четверг займутся комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и по федеративному устройству, сообщил РИА Новости сенатор, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.

Источник: РИА Новости

«Сегодня на заседании рабочей группы по подготовке поправок к конституции высказано предложение о закреплении в поправках понятия “федеральная территория”. Данное предложение члена рабочей группы мы внимательно изучим, оно требует дополнительной проработки», — сказал Клишас, возглавляющий конституционный комитет Совета Федерации.

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По его словам, ни у кого не вызывает сомнений, что территории с особым статусом имеют особенности управления. «К их числу, например, относятся закрытые административно-территориальные образования, особо охраняемые природные территории, Арктическая зона. Это обусловлено повышенными требованиями к обеспечению безопасности, защиты и охраны окружающей среды (например, озера Байкал, Кавказских Минеральных Вод) или же к созданию условий по повышению инвестиционной привлекательности. Поэтому система управления на данных территориях требует специального регулирования», — заявил сенатор.

По словам Клишаса, территории со специальным правовым режимом существуют в ряде федеративных государств, такой режим предполагает особые полномочия и прямое подчинение органов власти территорий федерального подчинения органам и должностным лицам федерального центра.

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