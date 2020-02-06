Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»

«Сегодня на заседании рабочей группы по подготовке поправок к конституции высказано предложение о закреплении в поправках понятия “федеральная территория”. Данное предложение члена рабочей группы мы внимательно изучим, оно требует дополнительной проработки», — сказал Клишас, возглавляющий конституционный комитет Совета Федерации.
По его словам, ни у кого не вызывает сомнений, что территории с особым статусом имеют особенности управления. «К их числу, например, относятся закрытые административно-территориальные образования, особо охраняемые природные территории, Арктическая зона. Это обусловлено повышенными требованиями к обеспечению безопасности, защиты и охраны окружающей среды (например, озера Байкал, Кавказских Минеральных Вод) или же к созданию условий по повышению инвестиционной привлекательности. Поэтому система управления на данных территориях требует специального регулирования», — заявил сенатор.
По словам Клишаса, территории со специальным правовым режимом существуют в ряде федеративных государств, такой режим предполагает особые полномочия и прямое подчинение органов власти территорий федерального подчинения органам и должностным лицам федерального центра.