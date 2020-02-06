12:16 (мск), источник: Интерфакс
МИД РФ сообщил о гибели российских военных специалистов в Сирии
Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU — МИД РФ сообщил о трагической гибели в январе в Идлибе на севере Сирии российских и турецких военных специалистов.
«В середине января российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести “режим тишины” в Идлибской зоне деэскалации. Но террористы не только не снизили своей боевой активности, а наоборот нарастили атаки. Только за две последние недели января отмечено свыше 1000 нападений», — говорится в сообщении министерства в четверг.
«Счет погибшим и раненым среди сирийских военнослужащих и мирных жителей за пределами зоны деэскалации пошел на сотни. Трагически погибли российские и турецкие военные специалисты», — говорится в сообщении. МИД РФ отмечает также, что «не прекращаются попытки (террористов — ИФ) атаковать российскую авиабазу “Хмеймим” с применением ударных беспилотников».
«Все это свидетельствует лишь об одном — о недопустимом усилении террористов в Идлибе, пользующихся полной безнаказанностью и свободой рук. Переброска части вооруженных формирований из зоны деэскалации сначала на
В связи с этим МИД РФ заявил, что в Идлибе в последнее время наблюдается «опасный рост напряженности и всплеск насилия». «В декабре 2019 года было зафиксировано более 1400 атак боевиков с применением танков, пулеметов, боевых машин пехоты, минометных и артиллерийских обстрелов. Террористы также жестоко пресекали демонстрации мирных жителей внутри Идлиба, протестующих против засилья боевиков, препятствовали выходу гражданского населения, обстреливая гуманитарные коридоры. По сути, джихадисты взяли в заложники население Идлибской зоны деэскалации и используют его в качестве «живого щита», — добавили в МИД РФ.
В связи с такой ситуацией силы официального Дамаска вынуждены реагировать, чтобы защитить сирийский народ от «террористического произвола», подчеркивается в сообщении министерства. «Необходимо отметить, что сирийская армия воюет на своей суверенной земле против террористов, признанных таковыми СБ ООН. И здесь не должно быть никаких разночтений. Речь идет о национальной территории САР и о боевиках, бороться с которыми является не только правом, но и обязанностью правительства страны», — отметили в МИД РФ.