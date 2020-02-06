Рабочая группа поддержала поправку об усилении роли семьи в Конституции

Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию выступил с инициативой внести в Конституцию ряд поправок. С этой целью была создана рабочая группа, в которую вошли депутаты, сенаторы и общественные деятели. Член группы, президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская рассказала о том, что сейчас идет активное обсуждение возможности включения в основной закон усиления роли семьи и охраны детства.
«Предлагается в ст. 114 п. 1 Полномочий правительства РФ добавить поддержку семьи и обеспечение прав детей. Мы хотим, чтобы эта история достаточно серьезно была закреплена в Конституции. И мы могли понимать, что она уже не может не повлиять на работу федеральных и региональных органов, на изменение законов. Чтобы защита, укрепление и поддержка семьи и прав ребенка получила дальнейшее рабочее раскрытие», — заявила Альшанская.
Замсекретаря генсовета «Единой России», депутат Госдумы Ольга Баталина, в свою очередь, добавила, что в рабочую группу поступает значительное количество поправок. Уже рассмотрено более 40, еще с 18 предстоит ознакомиться. Изменения касаются социальной сферы. Именно на нее был сделан упор в последнем послании российского лидера Федеральному собранию.
Предлагается закрепить в Конституции в полномочиях правительства вопросы молодежной политики и поддержки молодежи, более детально расшифровать вопросы здравоохранения, включая создание условий для ведения здорового образа жизни, обеспечение доступной медицинской помощи.
Ольга Баталиназамсекретаря генсовета «Единой России», депутат Госдумы
Как ранее писал «ФедералПресс», рассмотрение предложенных поправок в Конституцию может занять 3,5 месяца.