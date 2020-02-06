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17:31 (мск), источник: РИА Новости

Путин призвал убрать «вузы-пустышки» из России

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Владимир Путин на заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию поручил последовательно закрывать «вузы-пустышки».

Источник: Пресс-служба Президента России

Заниматься этим нужно быстро, но качественно и ответственно, отметил президент.

По его словам, задача стоит «шире и сложнее», чем просто избавиться от таких заведений, важно консолидировать ресурсы вузов и научных институтов и заняться их объединением там, где это обоснованно.

Хочу подчеркнуть: речь идет не о чисто механическом слиянии. Нужно найти такие решения, которые повысят престиж, научный статус и доходы преподавателей и профессоров в регионах, обеспечат значительный рост качества образования и исследований.
Владимир Путин 
президент России
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Также президент сообщил, что с 2021 года количество бюджетных мест в вузах, в первую очередь региональных, будет ежегодно увеличиваться.

«В общей сложности за четыре года на эти цели планируем дополнительно направить порядка 70 миллиардов рублей», — добавил Путин.

При этом он призвал устранять барьеры, мешающие созданию в регионах привлекательной для молодежи и сильных преподавателей сети вузов и университетов.

По мнению президента, регионам также нужно разрешить при наличии ресурсов финансировать программы развития местных высших учебных заведений и их инфраструктуры вне зависимости от того, какому ведомству они подчиняются.

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