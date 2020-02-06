17:31 (мск), источник: РИА Новости
Путин призвал убрать «вузы-пустышки» из России
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Владимир Путин на заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию поручил последовательно закрывать «вузы-пустышки».
Заниматься этим нужно быстро, но качественно и ответственно, отметил президент.
По его словам, задача стоит «шире и сложнее», чем просто избавиться от таких заведений, важно консолидировать ресурсы вузов и научных институтов и заняться их объединением там, где это обоснованно.
Хочу подчеркнуть: речь идет не о чисто механическом слиянии. Нужно найти такие решения, которые повысят престиж, научный статус и доходы преподавателей и профессоров в регионах, обеспечат значительный рост качества образования и исследований.
Также президент сообщил, что с 2021 года количество бюджетных мест в вузах, в первую очередь региональных, будет ежегодно увеличиваться.
«В общей сложности за четыре года на эти цели планируем дополнительно направить порядка 70 миллиардов рублей», — добавил Путин.
При этом он призвал устранять барьеры, мешающие созданию в регионах привлекательной для молодежи и сильных преподавателей сети вузов и университетов.
По мнению президента, регионам также нужно разрешить при наличии ресурсов финансировать программы развития местных высших учебных заведений и их инфраструктуры вне зависимости от того, какому ведомству они подчиняются.