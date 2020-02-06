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21:27 (мск), источник: RNS

Лукашенко прибыл в Сочи с рабочим визитом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Сочи, где у него 7 февраля запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Источник: AP 2020

«Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. В городе Сочи 7 февраля состоится его встреча», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что лидеры двух стран обсудят «широкий комплекс вопросов, стоящих на повестке дня белорусско-российского сотрудничества».

Ранее Александр Лукашенко заявил, что 7 февраля у него запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным, передавало агентство «БелТА». При этом он отмечал, что Белоруссия была «инициатором этих отношений». Впоследствии в Кремле подтвердили дату встречи лидеров России и Белоруссии.

Говоря о своей предстоящей встрече, президент Белоруссии указал на ряд проблемных вопросов в отношениях двух стран, в том числе касающихся формирования цен и поставок в Беларусь российских газа и нефти.

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