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02:38 (мск), источник: ТАСС

Постпред Турции заявил в СБ ООН о праве его страны на самооборону на северо-западе Сирии

Анкара никогда не будет терпеть враждебные действия, подчеркнул Феридун Синирлиоглу.

Источник: AFP 2020

ООН, 7 февраля. /ТАСС/. Турция работает с ООН над мирным урегулированием конфликта с Сирией, однако оставляет за собой право на самооборону. Об этом сообщил в четверг постоянный представитель Турции в ООН Феридун Синирлиоглу, выступая на созванном по инициативе США, Великобритании и Франции внеочередном заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Идлибе.

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«Турция верит в мирное урегулирование и работает с ООН для достижения этого, — отметил он, — Однако Турция никогда не будет терпеть враждебные действия. На любое военное действие в отношении Турции будет дан серьезный ответ».

«Я заявляю о нашем праве на самооборону, это предупреждение, — добавил постпред страны. — Мы не будем выводить свои военные силы и не будем отказываться от наблюдательных постов».

Синирлиоглу допустил личный выпад в адрес постпреда Сирии при ООН Башара Джаафари, заявив, что тот представляет нелегитимные власти и не должен находиться в зале Совбеза. «Сирийский режим преднамеренно напал на турецкие силы, — сказал дипломат. — Он хочет ввязать мою страну в грязную войну посредством этого нападения».

Ответ Сирии

Джаафари в свою очередь обвинил турецких военных в поддержке «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), которая признана террористической резолюцией Совбеза ООН. «Несколько часов назад недалеко от Алеппо прошла встреча между турецкими военными и “Джабхат ан-Нусра”, они участвовали в совместном нападении в окрестностях Алеппо, я хочу узнать вашу оценку этой информации», — обратился он к членам СБ ООН.

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За прошедшие сутки бандформирования 31 раз провели обстрелы в провинциях Латакия, Идлиб и Хама, тем самым нарушив режим прекращения огня на территории идлибской зоны деэскалации.

Впервые турецкие военные не явились на совместное патрулирование 3 февраля на фоне ночного инцидента в провинции Идлиб. Тогда позиции турецких войск в окрестностях Саракиба попали под обстрел сирийской армии, в результате которого погибли пять военнослужащих и трое из числа гражданского персонала. По утверждению Анкары, сирийская армия была заблаговременно уведомлена о расположении турецких сил. В тот же день президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкая авиация и артиллерия в ответ на случившееся нанесли удары по 40 целям в Идлибе.

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (входит в Минобороны РФ) отметил в свою очередь, что военнослужащие Турции в ночь на понедельник попали под обстрел правительственных сил, поскольку турецкая сторона не предупредила Россию о своих передвижениях. Сирийские войска вели огонь по террористам, которые отступали к Саракибу.

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