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03:17 (мск), источник: Ведомости

Инвесткомпания UFG объяснила высокие доходы семьи Мишустина

Управляющий партнер инвесткомпании UFG Полина Герасименко в письме в редакцию РБК частично раскрыла доходы премьера Михаила Мишустина от работы в UFG, а также рассказала о семейном трасте нынешнего премьер-министра. Мишустин работал в UFG в 2008—2010 гг. — был президентом UFG Capital Partners и управляющим партнером UFG Asset Management.

Источник: РИА "Новости"

По словам Герасименко, доход Мишустина в UFG формировался не только из зарплаты, но и бонусов от удачных сделок. Например, за 2009 г. он составил 79 млн руб. Однако главным источником богатства семьи нынешнего премьера стали полученные Мишустиным 25%-ые доли во всех фондах UFG на момент его прихода в инвесткомпанию и право на аналогичны доли в будущих фондах UFG. Как указывает Герасименко, совладельцем фондов Мишустин стал, так как имел статус партнера.

Доля партнера — это доля будущего дохода UFG от комиссии за управление и комиссии за успех, если фонды превышают ежегодную доходность 5−8% в долларах.

Для владения этими долями Мишустин, как пишет Герасименко, учредил семейный траст. В 2010 г., после того, как Мишустин возглавил ФНС и ушел из бизнеса, единоличным владельцем траста стала его супруга Владлена и было принято решение о продаже активов. Однако покупатели должны были устраивать UFG — таковы правила инвесткомпании, поясняет Герасименко. Поэтому инвесткомпания договорилась с Владленой Мишустиной, что будет выкупать у нее доли по мере того, как на них появляются покупатели, устраивающие партнеров UFG.

Таким образом, за четыре года — 2010−2013 гг. —  Владлена Мишустина получила $11,55 млн дохода, сообщила Герасименко.

В 2013 г. вступили поправки в законодательство, ужесточающие требование к активам чиновников и их супругов, и права на траст были переоформлены на мать и сестру будущего премьера — Мишустину Луизу Михайловну и Стенину Наталью Владимировну. В 2013—2015 годах доходы от UFG Луизы Мишустиной составили $11,9 млн, а Натальи Стениной — $10,1 млн, указывает Герасименко.

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Таким образом, общая сумма доходов всех троих бенефициаров траста от UFG в 2010—2015 гг. составила $33,55 млн, что по нынешнему курсу соответствует 2,15 млрд руб., пишет Герасименко.

По ее словам, в 2016—2019 гг. UFG ничего не выплачивал семье Мишустина «в связи с отсутствием покупателей на оставшиеся доли». Однако в прошлом году UFG удалось найти покупателей на оставшиеся активы и инвесткомпания планирует полностью рассчитаться с семьей премьера до конца года.

Совокупный доход Мишустина и его супруги, согласно опубликованным на сайте ФНС декларациям, составил за 9 последних лет почти миллиард рублей. При этом, Владлена Мишустина с 2013 г. не связана с бизнесом. По подсчетам Фонда борьбы с коррупцией, семья Мишустина владеет недвижимостью рыночной стоимостью около 2,8 млрд руб.

Крупнейшим из объектов является земельный участок в поселке Николина Гора на Рублевском шоссе общей площадью 2,6 га. Часть участка площадью 0,55 га с расположенным на нем домом в 861 кв. м ранее указывалась в декларациях Мишустина — коттедж с теми же параметрами был записан на его несовершеннолетних детей в равных долях.

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