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14:52 (мск), источник: РИА Новости

Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter ролик, высмеивающий спикера нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси.

В среду Трамп выступил со своим уже третьим обращением о положении дел в стране. Американский лидер не пожал руку демократу Пелоси. После завершения речи президента она демонстративно порвала листы с текстом его речи и бросила их на свой стол. Позже Пелоси назвала речь Трампа «дрянной».

Видео под названием «Мощные американские истории, разорванные в клочья Нэнси Пелоси» смонтировано из съемки выступления Трампа в конгрессе. Моменты его обращения к военным и героям страны сопровождаются перебивками, на которых спикер разрывает листы с речью президента.

Выступление Трампа в конгрессе прошло на фоне импичмента, который объявили ему демократы палаты представителей во главе с Пелоси. Однако сенат США оправдал главу государства по обоим пунктам на процессе по импичменту. Таким образом, глава Белого дома не будет осужден и отстранен от власти.

Трамп стал третьим американским президентом в истории, кому грозило отрешение от должности. Демократы считают, что он задерживал одобренную конгрессом военную помощь Украине, требуя взамен от президента Владимира Зеленского политической услуги в виде расследования против оппонента Трампа Джо Байдена. Трамп парировал, что требовал от украинских властей лишь борьбы с коррупцией.

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