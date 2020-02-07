Буттиджич победил среди кандидатов от демократов в Айове

Согласно итоговым данным, Буттиджич набрал 564 012 голосов, а его основной соперник Берни Сандерс — 562 497 голоса.
На третьем месте Элизабет Уоррен — 387 069 голосов, считавшийся фаворитом Джо Байден только четвертый — 341 172 голоса.
Голосование в Айове состоялось еще в понедельник, но подсчет голосов затянулся из-за сбоя в приложении. Ранее председатель Национального комитета Демократической партии (DNC) Том Перес призвал перепроверить результаты голосования в Айове.
Кокусы — это собрания партийного актива. Некоторые специально регистрируются в партию для этой цели. Кокусы отличается от праймериз тем, что представляют собой не тайное голосование бюллетенями, а очное, открытое голосование.
Жители Айовы известны серьезным отношением к своим обязанностям на собраниях-кокусах. Взамен им доверена роль первых избирателей в стране, которые «прорежают» поле кандидатов и отсеивают бесперспективные кандидатуры.
Кокусы проводятся обеими партиями. У демократов на номинацию в претенденты претендуют 11 кандидатов, в том числе бывший вице-президент Джо Байден, сенаторы Берни Сандерс, Элизабет Уоррен и Эми Клобушар, бывший мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич, предприниматели Том Стайер и Эндрю Янг. Миллиардер Майкл Блумберг в Айове кампанию не вёл.