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05:52 (мск), источник: РИА Новости

Буттиджич победил среди кандидатов от демократов в Айове

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Пит Буттиджич с небольшим отрывом победил на кокусах, избиравших кандидата в президенты США от демократов в штате Айова, сообщил местный штаб Демократической партии после подсчета 100% голосов.

Источник: AFP 2020

Согласно итоговым данным, Буттиджич набрал 564 012 голосов, а его основной соперник Берни Сандерс — 562 497 голоса.

На третьем месте Элизабет Уоррен — 387 069 голосов, считавшийся фаворитом Джо Байден только четвертый — 341 172 голоса.

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Голосование в Айове состоялось еще в понедельник, но подсчет голосов затянулся из-за сбоя в приложении. Ранее председатель Национального комитета Демократической партии (DNC) Том Перес призвал перепроверить результаты голосования в Айове.

Кокусы — это собрания партийного актива. Некоторые специально регистрируются в партию для этой цели. Кокусы отличается от праймериз тем, что представляют собой не тайное голосование бюллетенями, а очное, открытое голосование.

Жители Айовы известны серьезным отношением к своим обязанностям на собраниях-кокусах. Взамен им доверена роль первых избирателей в стране, которые «прорежают» поле кандидатов и отсеивают бесперспективные кандидатуры.

Кокусы проводятся обеими партиями. У демократов на номинацию в претенденты претендуют 11 кандидатов, в том числе бывший вице-президент Джо Байден, сенаторы Берни Сандерс, Элизабет Уоррен и Эми Клобушар, бывший мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич, предприниматели Том Стайер и Эндрю Янг. Миллиардер Майкл Блумберг в Айове кампанию не вёл.

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