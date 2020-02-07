06:35 (мск), источник: РИА Новости
Абэ намерен углублять отношения с Россией и заключить мирный договор
ТОКИО, 7 фев — РИА Новости, Ксения Нака.
«(Я намерен) продвигать совместную работу для поиска решения, приемлемого для обеих сторон, и шаг за шагом продвигать переговоры вперед. Я буду упорно двигаться к цели решения территориальной проблемы и заключения мирного договора. Важно, прежде всего, чтобы между японским и российским народом укреплялись отношения доверия и дружбы, чтобы четыре острова стали островами дружбы», — сказал Абэ.
Японский премьер также вновь назвал ситуацию отсутствия мирного договора между двумя странами в течение 74 лет ненормальной. Кроме того, он отметил, что уже три года японцы могут приезжать на острова на самолете для посещения могил предков, а также то, что на островах продвигается совместная экономическая деятельность.
«В прошлом году были осуществлены пилотные проекты по туризму и переработке мусора. Я и впредь намерен прислушиваясь к мнению бывших жителей островов, я намерен и впредь двигаться к осуществлению деятельности так, чтобы она не нарушала юридической позиции обеих стран», — сказал Абэ.