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06:35 (мск), источник: РИА Новости

Абэ намерен углублять отношения с Россией и заключить мирный договор

ТОКИО, 7 фев — РИА Новости, Ксения Нака. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на «Съезде за возвращение северных территорий» заявил о том, что намерен решить проблему «северных территорий», как в Японии называют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, заключить мирный договор с Россией и превратить эти территории в «острова дружбы», передает корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА Новости

«(Я намерен) продвигать совместную работу для поиска решения, приемлемого для обеих сторон, и шаг за шагом продвигать переговоры вперед. Я буду упорно двигаться к цели решения территориальной проблемы и заключения мирного договора. Важно, прежде всего, чтобы между японским и российским народом укреплялись отношения доверия и дружбы, чтобы четыре острова стали островами дружбы», — сказал Абэ.

Японский премьер также вновь назвал ситуацию отсутствия мирного договора между двумя странами в течение 74 лет ненормальной. Кроме того, он отметил, что уже три года японцы могут приезжать на острова на самолете для посещения могил предков, а также то, что на островах продвигается совместная экономическая деятельность.

«В прошлом году были осуществлены пилотные проекты по туризму и переработке мусора. Я и впредь намерен прислушиваясь к мнению бывших жителей островов, я намерен и впредь двигаться к осуществлению деятельности так, чтобы она не нарушала юридической позиции обеих стран», — сказал Абэ.

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Для России суверенитет над Курильскими островами не подлежит сомнению. Но Москва готова идти на поиск такого компромисса, который устроит обе стороны.

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