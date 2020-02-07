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07:36 (мск), источник: Интерфакс

Самолет из Ирана едва не пострадал во время авиаудара Израиля

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU — Российские военные заявили, что Израиль при авиаударе 6 февраля по пригороду Дамаска едва не подставил под огонь гражданский самолет с 172 пассажирами.

Источник: Reuters

«6 февраля после двух часов ночи 4 истребителя F-16 военно-воздушных сил Израиля без захода в воздушное пространство Сирийской Арабской Республики нанесли внезапные удары восемью ракетами “воздух-земля” по пригородам Дамаска», — сказал в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, при отражении воздушного удара израильских ВВС, сирийскими правительственными войсками активно применялись комплексы противовоздушной обороны. При этом в момент атаки израильских истребителей по пригородам Дамаска, в районе международного аэропорта Дамаск совершал заход на посадку пассажирский лайнер Airbus-320, выполнявший рейс «Тегеран-Дамаск» с 172 людьми, сказал Конашенков.

Он заявил, что лайнер едва не оказался «в зоне смертельного зенитного ракетно-артиллерийского огня».

«Лишь благодаря оперативным действиям диспетчеров аэропорта Дамаск и эффективной работе автоматизированной системы управления воздушным движением удалось увести пассажирский Airbus-320 из зоны поражения сирийской ПВО и благополучно посадить его на ближайший запасной аэродром — на российской авиабазе “Хмеймим”», — сказал Конашенков.

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«Проведение израильским генштабом боевых операций в воздухе с использованием для прикрытия или блокирования ответных действий сирийских сил ПВО гражданских самолетов с пассажирами, становится характерной чертой израильских ВВС», — заявил представитель Минобороны РФ.

«Подобные операции израильских стратегов, к сожалению, ни во что не ставят жизни сотен ни в чем не повинных гражданских людей», — отметил Конашенков.

«Движение регулярных пассажирских рейсов как в воздушном пространстве Сирии, так и во всем мире осуществляется в известных высотных эшелонах, которые израильские радиолокационные средства отчетливо видят. Не менее отчетливо израильские РЛС видят воздушную обстановку в районе аэропорта Дамаск», — заявил он.

Во время загрузки произошла ошибка.
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