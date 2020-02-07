Бывший вице-премьер Гордеев станет заместителем председателя Госдумы

Гордеев получит мандат Геннадия Кулика, который на следующей неделе сложит депутатские полномочия и перейдет на работу советником председателя Госдумы, пояснил Неверов. Ожидается, что кадровые вопросы будут рассмотрены на заседании 11 февраля.
«Алексей Васильевич [Гордеев] — политический тяжеловес, прошел большой путь, работая министром, главой региона, вице-премьером, коллеги его уважают», — отметил Неверов. В перспективе бывший вице-премьер станет заместителем председателя Госдумы, продолжил он. «Мы считаем, что целесообразно разделить должности вице-спикера и руководителя фракции “Единая Россия”», — пояснил Неверов.
Сейчас он совмещает два поста в Госдуме — вице-спикера и руководителя фракции «Единая Россия». Неверов напомнил, что вице-спикер курирует вопросы экономической политики, промышленности, инновационного развития, предпринимательства, агропромышленного комплекса, СНГ, евразийской интеграции и международных отношений.
Гордеев занимал пост вице-премьера с мая 2018 г. до отставки правительства в январе текущего года. До этого он в разные годы был министром сельского хозяйства и продовольствия в правительстве Владимира Путина, председателем совета директоров «Росагролизинга», возглавлял наблюдательный совет Россельхозбанка, работал в администрации президента, занимал должность полпреда в Центральном федеральном округе.