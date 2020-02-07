14:22 (мск), источник: Газета.Ру
«Острова дружбы»: в Японии отметили День северных территорий
Япония намерена заключить с Россией мирный договор и превратить спорные Южные Курилы в «острова дружбы», заявил японский
«[Я намерен] продвигать совместную работу для поиска решения, приемлемого для обеих сторон, и шаг за шагом продвигать переговоры вперед. Я буду упорно двигаться к цели решения территориальной проблемы и заключения мирного договора. Важно, прежде всего, чтобы между японским и российским народом укреплялись отношения доверия и дружбы, чтобы четыре острова стали островами дружбы», — подчеркнул Абэ.
Он обратил внимание, что японцы уже три года могут прилетать на острова на самолете, чтобы посетить могилы предков. К тому же на Курилах продвигается совместная экономическая деятельность, отметил Абэ.
Он рассказал, что в прошлом году удалось осуществить пилотные проекты по туризму и переработке мусора. По словам японского премьера, впредь он намерен прислушиваться к мнению бывших жителей островов и осуществлять такую деятельность, которая не будет нарушать юридической позиции обеих стран.
Министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу, в свою очередь, сообщил о намерении страны расширить в этом году отрасли совместной экономической деятельности на «северных островах».
«Мы с министром иностранных дел России [Сергеем] Лавровым ведем переговоры для поиска решения, взаимоприемлемого для обеих сторон. В прошлом году нам удалось осуществить пилотные проекты в области туризма и переработки мусора. В этом году мы намерены расширить отрасли и еще более активизировать осуществление проектов. Правительство и впредь будет вести диалог с Россией для решения территориальной проблемы и заключения мирного договора», — отметил он.
Съезд проходит каждый год в День северных территорий, который отмечается в Японии 7 февраля. В нем по традиции принимают участие
По решению правительства страны в этот день также проводятся «Общенациональные митинги за возвращение северных территорий». В них традиционно принимают участие министры правительства, депутаты парламента от правящей и оппозиционных партий, бывшие жители южной части Курил.
Уже третий год подряд митинг проходит без таких лозунгов как «острова, незаконно оккупированные Россией», поскольку Синдзо Абэ и его правительство отказались от подобных публичных высказываний, чтобы не наносить вред переговорному процессу между Токио и Москвой. Тем не менее, на сцене, где выступали делегаты митинга, включая
Состояние войны между СССР и Японией официально прекратилось после того, как стороны подписали Совместную декларацию от 19 октября 1956 года. Тогда же государства восстановили дипломатические и консульские отношения между собой. Согласно девятой статье документа, советское правительство согласилось передать Японии Шикотан и ряд прилегающих к нему мелких необитаемых островов. Главное условие заключается в фактическом переходе этих территорий под контроль Токио после заключения мирного договора.
Парламенты Советского Союза и Японии ратифицировали декларацию еще 8 декабря 1956 года.
В Токио убеждены, что это их «северные территории». При этом в российском МИД неоднократно настаивали, что закрепленный на международном уровне суверенитет РФ над этими островами не подлежит сомнению.
Но Япония продолжает бороться и не признает потерю Южных Курил. Их возвращение японская сторона называется предварительным условием для переговоров по мирному договору.
1853
«Из островов Курильских южнейший, России принадлежащий, есть остров Уруп, которым мы и могли бы ограничиться... чтобы с японской стороны границей считалась северная оконечность Итурупа»
(Из записки генерал-адъютанта Евфимия Путятина , от имени России подписавшего с Японией Симодский договор — первый договор о территориальном размежевании между Москвой и Токио, 1853 год).
1945
«Свою агрессию против нашей страны Япония начала еще в 1904 году... Сегодня Япония... подписала акт о безоговорочной капитуляции. Это означает, что Южный Сахалин и Курильские острова отойдут к Советскому Союзу и отныне будут служить... не базой японского нападения на Дальний Восток, а средством прямой связи Советского Союза с океаном и базой обороны нашей страны от японской агрессии»
(Из обращения Иосифа Сталина к советскому народу в связи с капитуляцией Японии, 3 сентября 1945 года).
1956
«Союз Советских Социалистических Республик, идя навстречу пожеланиям Японии и учитывая интересы японского государства, соглашается на передачу Японии островов Хабомаи и острова Сикотан, с тем однако, что фактическая передача этих островов будет произведена после заключения мирного договора»
(Из 9-й статьи Советско-японской декларации, 19 октября 1956 года).
На фото: председатель Совмина Николай Булганин, который подписывал декларацию от СССР
1960
«Советское правительство считает необходимым заявить, что только при условии вывода всех иностранных войск с территории Японии и подписания мирного договора между СССР и Японией острова Хабомаи и Сикотан будут переданы Японии, как было предусмотрено совместной декларацией СССР и Японии от 19 октября 1956 года»
(Из памятной записки советского правительства от 27 января 1960 года).
1977
«Говорить, что между нашими странами есть какая-то „нерешенная территориальная проблема“, — это одностороннее и неверное толкование»
(Из ответов генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева на вопросы газеты «Асахи», апрель 1977 года).
1988
«Что касается так называемого территориального вопроса, то советская сторона считает этот вопрос решенным на соответствующей исторической и международно-правовой базе. У Советского Союза территория большая, но лишней земли у нас нет»
(Из заявления министра иностранных дел СССР Эдуарда Шеварднадзе, 7 мая 1988 года).
1993
«По моему мнению, вопрос о территориальной принадлежности южных островов Курильской гряды сейчас не стоит. Нам чужой земли не надо, но и своей не отдадим никогда. Мы на эту тему ни с кем уже не разговариваем. Не отдавали и не отдадим!»
(Заявление председателя правительства РФ Виктора Черномырдина в ходе посещения Южных Курил, август 1993 года).
2000
«Здесь не сказано, что Россия и Япония берут на себя обязательства подписать такой договор. Здесь сказано, что они будут прилагать все усилия к подписанию этого договора»
(Из ответов президента России Владимира Путина японским журналистам, сентябрь 2000 года).
2002
«Мы вообще хотели бы поставить точку в этой проблеме. У нас нет лишних островов и лишних территорий. Вообще, мы не должны создавать территориальных прецедентов»
(Из заявления спикера Госдумы Геннадия Селезнева на Международном форуме по борьбе с терроризмом, 27 марта 2002 года).
2012
«Это наша земля, коренная! Ни пяди не отдадим, абсолютно. С чего это вдруг? Тот, кто отдал хоть маленький пятачок своей земли, как правило, спровоцировал бурю. Это все заканчивается распадом государства. Это очень опасная вещь»
(Из заявления президента России Дмитрия Медведева журналистам во время визита на остров Кунашир, 4 июля 2012 года).
2016
«Мы считаем, что у нас вообще нет никаких территориальных проблем. Это Япония считает, что у нее есть территориальные проблемы с Россией. Мы готовы на этот счет разговаривать»
(Из заявления президента России Владимира Путина журналистам во время пресс-конференции после встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, 18 декабря 2016 года).
2018
«Так вот какая идея мне пришла в голову: давайте заключим мирный договор — не сейчас, но до конца года — без всяких предварительных условий... А потом на основе этого мирного договора как друзья продолжим решать все спорные вопросы. Разумеется, мне кажется, что это облегчило бы нам решение всех проблем, с которыми мы не можем справиться на протяжении 70 лет»
(Из заявления Владимира Путина на Восточном экономическом форуме 12 сентября 2018 года).
2018
«За эти дни мы с вами видели очень большое количество разных рассуждений, политологических домыслов о том, что, дескать, уже какая-то сепаратная сделка о передаче островов и так далее. Это не так. Принятие декларации 1956 года не означает автоматической передачи двух островов Японии»
(Из заявления Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ каналу «Россия-1» после встречи Владимира Путина и Синдзо Абэ в Сингапуре 18 ноября 2018 года).
Лидия Мисник