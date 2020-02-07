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7 февраля, источник: RNS

Зеленский попросил закрыть офисы ДНР и ЛНР в Италии

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте попросил его закрыть офисы самопровозглашенных ДНР и ЛНР в итальянских городах. Об этом сообщает пресс-служба офиса украинского лидера.

Источник: РИА "Новости"

«Я обратился к премьер-министру с тем, чтобы были закрыты незаконные офисы ''ДНР'' и ''ЛНР'', которые открылись в нескольких городах Италии», — приводит пресс-служба комментарий Зеленского журналистам.

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Кроме того, стороны обсудили дело бойца украинской Нацгвардии Виталия Маркива, осужденного в Италии на 24 года тюремного заключения за убийство итальянского журналиста Андреа Роккелли в Донбассе.

«Я понимаю, что премьер-министр не может влиять на итальянский суд. Но я показал подробно, что там произошло, на каком расстоянии он был от места убийства. И что мы должны забрать парня», — сказал Зеленский.

14 декабря 2016 года при участии представителей трех итальянских партий в Турине было открыто первое представительство ДНР. Второй офис самопровозглашенной республики был открыт в феврале прошлого года в Вероне.

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