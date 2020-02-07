7 февраля, источник: RNS
Зеленский попросил закрыть офисы ДНР и ЛНР в Италии
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с
«Я обратился к
Кроме того, стороны обсудили дело бойца украинской Нацгвардии Виталия Маркива, осужденного в Италии на 24 года тюремного заключения за убийство итальянского журналиста Андреа Роккелли в Донбассе.
«Я понимаю, что
14 декабря 2016 года при участии представителей трех итальянских партий в Турине было открыто первое представительство ДНР. Второй офис самопровозглашенной республики был открыт в феврале прошлого года в Вероне.