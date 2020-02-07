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21:53 (мск), источник: Life.ru

Козак: Россия и Белоруссия договорились о поставка газа на условиях 2019 года

В то же время по цене на нефть Москва не готова делать уступки, так как для этого нужно было бы вводить госрегулирование сектора.

Источник: Пресс-служба Президента России

Россия и Белоруссия в ходе переговоров в Сочи договорились о поставках природного газа из РФ в РБ в этом году на условиях прошлого года. Об этом сообщил по итогам встречи замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак.

— Только на 2020 год, — сказал он, отвечая на уточняющий вопрос.

В то же время Москва не может предоставить Минску скидки на поставки нефти. Это потребовало бы введения госрегулирования соответствующего сектора российской экономики, пояснил Козак. Условия эти меняться не будут, но правительство России будет содействовать поставкам нефти в Белоруссию.

Напомним, что это результат переговоров в Сочи делегаций двух стран во главе с президентами Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. Встреча проходила сегодня в два этапа из-за проблем, которые создала погода для российских министров на пути в южный российский город.

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