Лавров передал Мадуро «самый добрый привет» от Путина

«Прежде всего, самые добрые приветы, пожелания успехов от президента Путина. Он тепло вспоминает вашу встречу в октябре прошлого года и те крупные договоренности, которые были достигнуты», — цитирует Лаврова ТАСС 7 февраля.
Российский министр указал, что в ходе переговоров с венесуэльским коллегой Хорхе Арреасой и вице-президентом страны Делси Родригес подробно обсудил конкретные шаги «с тем, чтобы договоренности выполнялись эффективно».
По словам Лаврова, Каракас и Москва принимают меры для того, чтобы обезопасить торгово-экономическое сотрудничество от санкций и давления США на Венесуэлу.
«Отвергаем незаконные санкции, методы шантажа, диктата в международных отношениях, любые другие шаги, которые подрывают устав ООН в том числе», — подчеркнул глава МИДа.
Лавров добавил, что вмешательство в дела суверенных государств и угрозы применения силы неприемлемы.
6 февраля Лавров отправился с официальными визитами в страны Латинской Америки и уже посетил Мексику.
24 января госсекретарь США Майк Помпео допустил, что Соединенные Штаты могут ввести санкции против России за поддержку властей Венесуэлы.