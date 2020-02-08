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02:32 (мск), источник: РИА Новости

В Генштабе Ирана заявили о нанесении «серьезного урона» силам США

ТЕГЕРАН — РИА Новости. США будут вынуждены признать тяжелые потери при ударах Ирана по базе Эйн-аль-Асад в Ираке, где расквартированы американские военные, заявил представитель генштаба вооруженных сил Ирана Абольфазль Шекарчи.

Источник: AP 2020

«Премьер-министр Ирака был проинформирован за четверть часа до операции, поскольку мы не агрессоры, американцам информации не было, они сами были готовы, знали, что их ждет возмездие», — цитирует военного агентство Fars.

«В любом случае, мы нанесли им серьезный урон. Они будут вынуждены в последующие дни признать — не смогут держать втайне свои тяжелые потери», — добавил Шекарчи.

В Пентагоне ранее сообщали о 64 военнослужащих США, получивших контузию при обстреле Ираном американских баз в Ираке.

США провели в Багдаде 3 января операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетные удары по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака, где расквартированы американские военные. Первоначально президент США Дональд Трамп и руководство Пентагона заявили, что пострадавших при обстреле не было. Глава государства сделал на этом особый акцент, когда объяснял свое решение не наносить ответный удар по Ирану и ограничиться новыми санкциями.

Затем военные США признали, что пострадавшие есть. При этом их число постоянно увеличивалось. В Пентагоне объясняли это тем, что симптомы контузии могут проявляться не сразу и первоначальная оценка состояния военных может отличаться от окончательного диагноза.

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02:36 (мск)© Ньюстюб
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