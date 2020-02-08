02:32 (мск), источник: РИА Новости
В Генштабе Ирана заявили о нанесении «серьезного урона» силам США
ТЕГЕРАН — РИА Новости. США будут вынуждены признать тяжелые потери при ударах Ирана по базе
«Премьер-министр Ирака был проинформирован за четверть часа до операции, поскольку мы не агрессоры, американцам информации не было, они сами были готовы, знали, что их ждет возмездие», — цитирует военного агентство Fars.
«В любом случае, мы нанесли им серьезный урон. Они будут вынуждены в последующие дни признать — не смогут держать втайне свои тяжелые потери», — добавил Шекарчи.
В Пентагоне ранее сообщали о 64 военнослужащих США, получивших контузию при обстреле Ираном американских баз в Ираке.
США провели в Багдаде 3 января операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетные удары по базе
Затем военные США признали, что пострадавшие есть. При этом их число постоянно увеличивалось. В Пентагоне объясняли это тем, что симптомы контузии могут проявляться не сразу и первоначальная оценка состояния военных может отличаться от окончательного диагноза.