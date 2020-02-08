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01:14 (мск), источник: РИА Новости

Белый дом уволил эксперта по Украине после его показаний против Трампа

ВАШИНГТОН, 8 фев — РИА Новости. Белый дом уволил эксперта по Украине из Совета национальной безопасности Александра Виндмана, который в ходе процесса импичмента выступил с показаниями против президента США Дональда Трампа, передает CNN.

Источник: РИА Новости

По словам адвоката Виндмана Дэвида Прессмена, его клиента уволили за то, «что он говорил правду».

Как ожидается, Виндман вернется на службу в Пентагон. Глава оборонного ведомства Марк Эспер сообщил журналистам, что Пентагон «приветствует всех наших членов по службе, где бы они ни работали и какое бы задание ни выполняли». Пока неизвестно, какую именно должность Виндман займет в минобороны.

Ранее телеканал сообщал, что срок службы Виндмана в Белом доме по плану должен закончиться в июле, так как его назначили в июле 2018 года сроком на два года. Как сообщается, после того, как Виндман дал показания в рамках процедуры импичмента, его обязанности значительно урезали. При этом Трамп неоднократно выражал свое негодование по поводу работы подполковника в СНБ, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Виндман — родившийся на Украине американский гражданин, подполковник ВС США и эксперт Белого дома по Украине. По собственному заявлению Виндмана в ходе слушаний в конгрессе, он владеет «русским языком, украинским и немного английским».

Сенат конгресса США в среду оправдал Трампа по обоим пунктам обвинения — в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Таким образом, процесс по импичменту завершился безрезультатно, Трамп остался в должности. Палата представителей в декабре 2019 года голосами лишь депутатов-демократов вынесла Трампу импичмент. Демократы считают, что Трамп давил на власти Украины, пытаясь добиться расследования против своего политического оппонента Джо Байдена и членов его семьи, а затем мешал расследованию в конгрессе. Трамп отрицает обвинения.

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