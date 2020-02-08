Белый дом уволил эксперта по Украине после его показаний против Трампа

По словам адвоката Виндмана Дэвида Прессмена, его клиента уволили за то, «что он говорил правду».
Как ожидается, Виндман вернется на службу в Пентагон. Глава оборонного ведомства Марк Эспер сообщил журналистам, что Пентагон «приветствует всех наших членов по службе, где бы они ни работали и какое бы задание ни выполняли». Пока неизвестно, какую именно должность Виндман займет в минобороны.
Ранее телеканал сообщал, что срок службы Виндмана в Белом доме по плану должен закончиться в июле, так как его назначили в июле 2018 года сроком на два года. Как сообщается, после того, как Виндман дал показания в рамках процедуры импичмента, его обязанности значительно урезали. При этом Трамп неоднократно выражал свое негодование по поводу работы подполковника в СНБ, сообщили источники, знакомые с ситуацией.
Виндман — родившийся на Украине американский гражданин, подполковник ВС США и эксперт Белого дома по Украине. По собственному заявлению Виндмана в ходе слушаний в конгрессе, он владеет «русским языком, украинским и немного английским».
Сенат конгресса США в среду оправдал Трампа по обоим пунктам обвинения — в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Таким образом, процесс по импичменту завершился безрезультатно, Трамп остался в должности. Палата представителей в декабре 2019 года голосами лишь депутатов-демократов вынесла Трампу импичмент. Демократы считают, что Трамп давил на власти Украины, пытаясь добиться расследования против своего политического оппонента Джо Байдена и членов его семьи, а затем мешал расследованию в конгрессе. Трамп отрицает обвинения.