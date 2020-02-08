Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Икра оконченаТеплая зима грозит на треть сократить популяцию речной рыбы
Фоторепортажи
24Прибытие первого самолета из Уханя в тюменский аэропорт
20Россиянин стал автором лучших фотопейзажей года
21:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский спутник-инспектор обвинили в преследовании аппаратов США

Страны Запада подвергаются опасности в космосе, поскольку неподалеку от их спутников находятся российские и китайские аппараты, заявил в интервью Washington Examiner командующий Объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата.

Источник: Reuters

«До этого момента космос все считали безопасной зоной, но это больше не так», — заявил военный. По его словам, недавно Россия якобы запустила спутник-инспектор, который наблюдает за американским разведывательным аппаратом.

При этом американские специалисты не смогли определить, какие функции он выполняет и оказать противодействие. Эксперты опасаются, что одни и те же системы могут как починить, так и уничтожить космические аппараты.

Читайте также
Россия испытала системы для подавления спутников

Некоторые аналитики выразили мнение, что таким образом Россия и Китай намереваются подорвать коммуникацию и геолокацию, которые используют США.

Как отметил Ланата, космическим державам, являющихся членами НАТО, придется самостоятельно реагировать на угрозы, поскольку у альянса объектов в космосе нет.

В августе 2018 года США пожаловались на поведение российского спутника-инспектора, назвав его поведение ненормальным для той категории аппаратов, к которому Москва его причисляет.

Обеспокоенность была связана с тем, что спутник якобы может делать что-то противоположное намерениям его владельцев, поскольку подобные действия не только создают неопределенность в других операциях спутников, но и в намерениях владельцев и эксплуатирующих спутники людей.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Российские космические спутники обеспечат военный паритет
Во время загрузки произошла ошибка.
17 мая 2019© Ньюстюб
 Как США готовятся к репетиции войны с Россией. Фото
Тело младенца сдали в переработку мусора в российском городе
В Китае зафиксированы случаи гибели иностранцев от коронавируса
Зеленский рассмешил Папу Римского
СМИ: спецназ не обнаружил стрелка и заложников в ТЦ в Таиланде
В Липецке школьникам из бедных семей запрещали пить из кулера
Над Россией взойдет «снежная» Луна
Пилот Коби Брайанта был в секундах от спасения вертолета
Что изобрели в России за 20 лет
Здоровье
Женщина с подозрением на коронавирус сбежала из больницы Инцидент произошел в Австрии.
Hi-Tech
Поставки смартфонов из Китая приостановлены. Будет ли дефицит? Узнали у продавцов
Авто
Volkswagen обновил свой самый большой кроссовер Модель Atlas (мы знаем её под именем Teramont) пережила небольшую, но приятную модернизацию
Кино
Главные победители «Оскара» за всю историю: 85 роскошных фото В 2020 году церемония «Оскара» проходит в 92-й раз. Рассматриваем ностальгические кадры с актерами, актрисами и режиссерами — лауреатами премии — на церемониях 1929—2019 годов.
Новости партнеров
Тяжелобольной Моисеев живет в нищете на подачки друзей и поклонников
55-летней Ветлицкой посоветовали больше не выходить на сцену
Врачи прямым текстом сказали, сколько осталось жить Заворотнюк
Малоизвестное оружие России, которого боятся США
Gnezdo.ru
Лукашенко пошел на открытый конфликт с Москвой
"Спасибо" - что делают с зеками за это слово
Гордость РФ: этой функции нет ни у одной субмарины
В кого стреляли космонавты СССР во время полета
Леди
Тесно вдвоем: знаменитые любовные треугольники Он, она и… еще один человек. Рассказываем о людях, которым было тесно в браке
Дом
Как выглядит отель в Норвегии с номерами за 50 000 в сутки
Штрафы для шумных соседей могут составить до 150 тысяч рублей
Как грамотно обустроить 9-метровую комнату: фото
Как выглядит квартира на 81 этаже «Москва-Сити»
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь