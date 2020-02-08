Посол России пообещал Латвии и Эстонии ответить на травлю журналистов

Лукьянов сравнил с «рэкетом» действия латвийских банков, которые стали всё чаще закрывать счета журналистов, сотрудничающих с российскими СМИ, и отказывать им в открытии новых.
По его мнению, это противоречит доктрине Европарламента, которая позволят резидентам ЕС беспрепятственно открывать счета в случае, если человек не занимается отмыванием денег или финансированием терроризма. Кроме того, российский дипломат отметил, что он не винит в данных инцидентах банки, поскольку те запуганы властями.
«Будем ли мы на это отвечать? Уверяю вас, будем. То, что мы терпеливы, это тоже вы знаете. Запрягаем мы медленно. Но если поедем, то тогда уже поздно будет что-то делать», — заявил Лукьянов.
Он подчеркнул, что Москва намерена «вступиться за журналистов» и ответить в рамках международного права. Кроме того, Лукьянов считает, что свобода слова в Латвии существует лишь на словах, а в действительности происходит деление на «своих» и «чужих».
В ноябре 2017 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. К гонениям на российские СМИ затем подключились и страны Балтии.
29 мая глава комиссии сейма Латвии по иностранным делам Рихард Колс озвучил предложение об усилении контроля за российскими СМИ. Он заявил, что опасается присутствия информации, угрожающей госбезопасности, даже в развлекательных изданиях.
18 декабря 2019 года сотрудники «Sputnik Эстония» получили письма из департамента полиции и пограничной охраны республики, в которых ведомства грозились возбудить уголовные дела против журналистов, если до 2020 года они не прекратят работать на «Россию сегодня».
Позже в ОБСЕ призвали власти Эстонии воздержаться от давления на Sputnik, так как это создает проблемы для свободного развития прессы.