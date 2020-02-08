19:40 (мск), источник: РИА Новости
Зеленский рассмешил Папу Римского
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский рассмешил Папу Римского Франциска на встрече в Ватикане.
На опубликованных папским
Как ранее рассказал Зеленский, во время беседы стороны обсудили гуманитарные инициативы для помощи детям и защиты окружающей среды. Кроме того, президент Украины попросил помощи Франциска в освобождении «пленных украинцев в Донбассе, Крыму и России», а также пригласил его в Киев.
Из источников при Святом престоле стало известно, что Папа Римский подарил Зеленскому изображение святого Мартина Турского, выразив надежду, что святой «защитит украинский народ».
Папа Франциск неоднократно призывал к примирению на Украине. В декабре прошлого года понтифик заявил, что молится за успех встречи лидеров России, Украины, Франции и Германии в «нормандском» формате. Тогда он выразил надежду, что эта «инициатива политического диалога поможет принести плоды мира в справедливости».