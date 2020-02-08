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19:40 (мск), источник: РИА Новости

Зеленский рассмешил Папу Римского

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский рассмешил Папу Римского Франциска на встрече в Ватикане.

Источник: Reuters

На опубликованных папским пресс-пулом кадрах видно, как украинский лидер что-то сказал понтифику, после чего тот улыбнулся, а затем рассмеялся.

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Как ранее рассказал Зеленский, во время беседы стороны обсудили гуманитарные инициативы для помощи детям и защиты окружающей среды. Кроме того, президент Украины попросил помощи Франциска в освобождении «пленных украинцев в Донбассе, Крыму и России», а также пригласил его в Киев.

Из источников при Святом престоле стало известно, что Папа Римский подарил Зеленскому изображение святого Мартина Турского, выразив надежду, что святой «защитит украинский народ».

Папа Франциск неоднократно призывал к примирению на Украине. В декабре прошлого года понтифик заявил, что молится за успех встречи лидеров России, Украины, Франции и Германии в «нормандском» формате. Тогда он выразил надежду, что эта «инициатива политического диалога поможет принести плоды мира в справедливости».

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