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23:06 (мск), источник: РИА Новости

СМИ сообщили о деталях российско-турецких переговоров по Идлибу

АНКАРА, 8 фев — РИА Новости. Прибывшая из России делегация провела в МИД Турции переговоры по ситуации в сирийском Идлибе, в ходе которых турецкая сторона настаивала на сохранении своих наблюдательных пунктов в этом регионе, передает в субботу телеканал TRT.

Источник: AP 2020

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла в феврале от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.

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По информации дипломатических источников телеканала, переговоры делегаций, возглавляемых заместителями глав МИД Турции и РФ Седатом Оналом и Сергеем Вершининым, продолжались около трех часов. Турецкая сторона настаивала на сохранении границ Идлибской зоны деэскалации в рамках Сочинского соглашения и на требовании Анкары к Дамаску о выводе сирийских войск из этой зоны до конца февраля.

Сообщается, что Анкара заявила Москве о решимости ответить на любые нападения со стороны сирийских войск на свои наблюдательные пункты, которые должны сохраниться в зоне деэскалации.

В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне — Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска.

Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации «Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.

* Организация, запрещенная в России.

Эрдоган обсудил с Путиным обстрел турецких военных в Идлибе
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6 февраля© Ньюстюб
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