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00:56 (мск), источник: Известия

Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении обязательств по Шпицбергену

Посольство России в Норвегии заявило о нарушении Осло своих обязательств по договору о Шпицбергене. Сообщение российской дипмиссии опубликовано 8 февраля на официальной странице в Facebook.

Источник: РИА "Новости"

По мнению российской стороны, на полярном архипелаге «накопились проблемы». «Из-за фактического игнорирования наших озабоченностей (мининделы наших стран обсуждали их и т. ч. в ходе переговоров в Киркенесе в октябре 2019 года) министру иностранных дел России С. В. Лаврову пришлось направить соответствующее послание [министру иностранных дел Норвегии] И. М. Эриксен Сёрейде», — заявили в посольстве.

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Россия не ставит вопрос над норвежским суверенитетом над Шпицбергеном, но архипелаг получен Осло на условиях, прописанных в договоре 1920 года, напомнили дипломаты.

«Наши вопросы носят практический характер (как известно, реальной хозяйственной деятельностью на архипелаге, кроме России и Норвегии, никто не занимается), их необходимо решать», — подчеркнули в дипмиссии.

Норвегия нарушает свои обязательства по Договору о Шпицбергене от 1920 года, вынося участки, расположенные в пределах действия договора, «на раунды по распределению лицензий на разработку нефтегазовых ресурсов континентального шельфа».

Из-за таких действий властей королевства «российские компании фактически лишены возможности участвовать в подаче заявок на некоторые перспективные участки». Подобная ситуация сложилась и в сфере добычи минеральных ресурсов.

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В дипмиссии призвали Норвегию провести переговоры и консультации для разрешения сложившейся ситуации.

В октябре в МИД России назвали массированными антироссийскими вбросами сообщения норвежских СМИ о присутствии российского спецназа на территории Шпицбергена.

Российское посольство в Осло отметило, что статья норвежского издания AldriMer, в которой говорится, что на территории королевства якобы действует российский спецназ, является грубой провокацией.

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