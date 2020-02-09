06:34 (мск), источник: ТАСС
СМИ: армия США создает новые военные базы на северо-востоке Сирии
Источники агентства Anadolu утверждают, что с помощью базы в районе города
ТАСС, 9 февраля. Командование армии США создает новые военные объекты на
По информации его источников, американские военные приступили к сооружению базы в районе города
Под еще одну базу ВС США переоборудуют бывшие курдские военные объекты на юге провинции Хасеке. Эта база будет использоваться для контроля добычи нефти в провинции
Президент США Дональд Трамп в конце октября 2019 года заявил о выводе американских военных из района проведения турецкой операции, однако сообщил, что Вашингтон намерен сохранить контроль над нефтяными месторождениями на
В Минобороны РФ заявляли, что Соединенные Штаты осуществляют контрабанду сирийской нефти в другие страны, а караваны охраняются американскими частными военными компаниями и спецназом. По словам спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, их присутствие в регионе законно, а Вашингтон хочет гарантировать, что нефтяные объекты на