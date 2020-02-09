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06:34 (мск), источник: ТАСС

СМИ: армия США создает новые военные базы на северо-востоке Сирии

Источники агентства Anadolu утверждают, что с помощью базы в районе города Телль-Бирак американцы намерены блокировать российским военным путь к одному из главных центров нефтедобычи Сирии в районе Румейлан.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 9 февраля. Командование армии США создает новые военные объекты на северо-востоке Сирии, чтобы закрепиться в нефтеносных районах страны. Об этом сообщило в субботу агентство Anadolu.

По информации его источников, американские военные приступили к сооружению базы в районе города Телль-Бирак в провинции Хасеке. Источники утверждают, что с помощью этой базы американцы намерены блокировать российским военным путь к одному из главных центров нефтедобычи Сирии в районе Румейлан. Строительную технику и материалы для возведения объекта ВС США перебросили из Ирака.

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Под еще одну базу ВС США переоборудуют бывшие курдские военные объекты на юге провинции Хасеке. Эта база будет использоваться для контроля добычи нефти в провинции Дейр-эз-Зор.

Президент США Дональд Трамп в конце октября 2019 года заявил о выводе американских военных из района проведения турецкой операции, однако сообщил, что Вашингтон намерен сохранить контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке страны. Позднее председатель Комитета начальников штабов американских ВС генерал Марк Милли заявил, что США намерены сохранять контроль над районом в провинции Дейр-эз-Зор, где расположены нефтегазовые объекты.

В Минобороны РФ заявляли, что Соединенные Штаты осуществляют контрабанду сирийской нефти в другие страны, а караваны охраняются американскими частными военными компаниями и спецназом. По словам спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, их присутствие в регионе законно, а Вашингтон хочет гарантировать, что нефтяные объекты на северо-востоке республики не попадут в руки террористов. В конце ноября Джеффри констатировал, что «нефть, согласно сирийской конституции, принадлежит сирийскому народу».

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США выводят войска из Сирии

Американцы предали союзников. От этого выиграют Россия, Турция и Иран.

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