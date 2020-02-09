16:04 (мск), источник: ТАСС
Посол США: односторонние шаги Израиля по аннексии исказят план Трампа и не будут признаны
Дэвид Фридман отметил, что видение мира американского лидера является результатом более чем трехлетних консультаций с
«Видение мира президента Трампа является результатом более чем трехлетних тесных консультаций между президентом,
Американский посол сообщил о том, что США и Израиль создадут совместную комиссию по распространению израильского законодательства на части Западного берега реки Иордан в ходе телефонного брифинга 29 января.
Днем ранее Нетаньяху принимал участие в Вашингтоне в обнародовании Трампом основных положений его предложения по ближневосточному урегулированию. Сразу после этого премьер заявил на брифинге для журналистов в Вашингтоне, что надеется, что уже 2 февраля правительство Израиля сможет утвердить распространение израильского законодательства на долину реки Иордан, но этого до сих пор не произошло.
29 января министр туризма Израиля Ярив Левин, сопровождавший премьера в ходе поездки в Вашингтон, заявил, что вопрос о распространении израильского законодательства на части Западного берега все же не будет вынесен на утверждение израильского кабинета 2 февраля, так как необходима тщательная подготовка, а для этого «нет технической возможности».
Сам Нетаньяху, выступая 8 февраля в крупном поселении