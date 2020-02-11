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11:11 (мск), источник: ТАСС

Фрегат «Адмирал Касатонов» испытал комплекс радиоэлектронной борьбы в Баренцевом море

МУРМАНСК. /ТАСС/. Первый серийный фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» выполнил очередной этап государственных ходовых испытаний на полигонах в Баренцевом море. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба Северного флота.

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«Первый серийный фрегат проекта 22350 “Адмирал флота Касатонов” выполнил очередной этап государственных ходовых испытаний на Северном флоте. В полигонах флота в Баренцевом море экипаж корабля отработал постановку пассивных помех и ложных целей комплексами радиоэлектронной борьбы. Данные комплексы обеспечивают оборону корабля от атак высокоточного ракетного оружия», — говорится в сообщении.

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По данным пресс-службы, после завершения всего комплекса государственных ходовых испытаний корабль будет принят в состав ВМФ России. Ожидается, что фрегат будет зачислен в состав одного из соединений надводных кораблей Северного флота.

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» был построен на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге в 2014 году, в октябре 2019 — совершил межфлотский переход и прибыл на Северный флот для прохождения государственных испытаний.

Фрегаты проекта 22350 являются многофункциональными боевыми кораблями, способными эффективно бороться с надводным, воздушным и подводным противником, а также наносить удары по наземным и береговым объектам на расстояние свыше 1,5 тыс. км.

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«Адмирал Касатонов» испытал комплекс радиоэлектронной борьбы в Баренцевом море
Во время загрузки произошла ошибка.
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