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9 февраля, источник: Ведомости

Россияне одобряют поправки в Конституцию, но не понимают смысл Госсовета

Голосование за реформу станет референдумом о доверии Путину, считают эксперты.

Источник: РИА "Новости"

Две трети россиян (67%) считают самыми важными из президентских поправок в Конституцию гарантии регулярной индексации пенсий и лишь 6% — создание Госсовета. Это следует из проведенного по заказу близкого к Кремлю Фонда развития гражданского общества опроса «Левада-центра», с которым ознакомились «Ведомости».

В первую тройку по важности (вопрос был открытым, т. е. без вариантов ответов) также вошли запрет иностранного гражданства для чиновников (51%) и гарантии МРОТа не ниже прожиточного минимума (50%).

Меньше всего наряду с Госсоветом респондентов волнует перераспределение полномочий президента в пользу парламента при назначении премьера и министров (11%).

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О том, что Владимир Путин предложил изменить Конституцию, слышали 84% опрошенных, но лишь 14% «хорошо знают» о содержании поправок, а 23% не знают ничего. При этом 48% тех, кто что-то слышал, не смогли без подсказки вспомнить, о каких изменениях они слышали больше всего. А остальные называли не только индексацию пенсий (16%) и ограничение президентских сроков (10%), но и помощь семьям и детям (15%) — об этом президент тоже говорил в послании 15 января, но в поправках такого пункта нет.

Социологи также поинтересовались, поддерживают ли респонденты конкретные поправки. В итоге все предложения получили более 50% голосов, а в первую тройку вместе с пенсиями (92%) и МРОТом (83%) вошел пункт о применении в России международным норм, только если они не противоречат Конституции (84%). Меньше всего россияне поддерживают запрет занимать пост президента более двух сроков (64%) и все тот же Госсовет (58%).

Принять участие в голосовании по поправкам готовы 64% опрошенных (еще 18% пока не определились), а 72% собираются их поддержать (при 13% против и 15% затруднившихся с ответом).
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В аналогичном опросе ВЦИОМа, опубликованном неделю назад, россияне тоже больше всего поддерживали социальные поправки, но данные об отношении к предложению о Госсовете опубликованы не были.

Многие россияне знают и поддерживают изменения в Конституцию прежде всего из-за социальных поправок, поясняет социолог «Левада-центра» Денис Волков: «Все хотят перемен, и в первую очередь это касается повышения пенсий и пособий. Если смотреть открытые вопросы, то люди поддерживают даже то, чего нет в поправках, вроде материнского капитала — видимо, с поправками смешалась часть послания об этом. Власть и сама подает поправки как закрепление социальных гарантий, второй посыл — что поправки касаются госуправления, но этим люди не очень интересуются. Хотя поддержка политических поправок тоже очень высокая — более 60%». Отчасти голосование по поправкам будет голосованием в поддержку Путина, но тут он предложил именно то, чего люди хотели больше всего, — социальные гарантии, говорит социолог:

Есть огромный запрос на разговор о социальных изменениях, и риторика последнего времени — именно та, которую люди хотели услышать от власти. Поэтому им и не важно, что де-факто эти социальные гарантии уже есть.

А вот про Госсовет граждане ничего не понимают, поэтому сложно оценивать, одобряют они этот орган или нет, добавляет Волков.

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Эти данные показывают высокий уровень поддержки вносимых изменений, президент почувствовал, что у людей нет удовлетворенности от действующей Конституции, говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин: «У социальных поправок поддержка абсолютная, но и политические тоже поддерживает большинство. Социальные гарантии для россиян являются приоритетом и подталкивают к тому, чтобы положительно относиться и к остальным изменениям». Настройка политсистемы имеет важное значение, но россияне «доверяют этот вопрос специалистам», тем более что гарантом того, что все будет сделано в интересах страны, является президент, продолжает эксперт: «Из политических поправок люди больше всего поддерживают приоритет российского законодательства над международными нормами и запрет на иностранное гражданство для чиновников. Люди понимают, что это такое, а вот перераспределение полномочий между институтами или Госсовет — это вещи более специальные». Поэтому голосование по поправкам будет прежде всего голосованием в поддержку социальных гарантий, а по политическим поправкам — голосованием о доверии Путину, считает Костин:

Стабильность политической системы для россиян тоже важна. Они не вникают в детали балансировки ветвей власти и институтов, но понимают, что их устойчивая работа крайне важна, тем более что политики меняются чаще, чем Конституция.

Изменения в социальной сфере — главный запрос, люди хотят, чтобы Конституция их «кормила», не понимая особо, что это такое, говорит эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников: «Люди считают, что Конституция должна в первую очередь обеспечивать социальные гарантии, а не политические. Путин идет навстречу этому запросу. Запрос на политические изменения у россиян тоже есть, президент отвечает и на него — меняя баланс ветвей власти, но, главное, меняя правительство».

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Люди не понимают, какой будет конструкция власти после 2024 г., полагает эксперт: «Как следует из встреч президента с гражданами, они считают, что Путину просто надо продлить полномочия, а зачем нужны какие-то институты власти, не понимают. А момент с Госсоветом непонятен как политическому классу, так и большинству населения».

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Социальные поправки способствуют тому, чтобы россияне проголосовали за весь пакет, но одновременно это станет референдумом о доверии Путину после пенсионной реформы и падения рейтингов, предполагает Колесников: «Для большей части россиян воля Путина и есть Конституция. Президенту важно, чтобы россияне поддержали поправки, поэтому чем выше явка, тем выше легитимность, а поддержка поправок будет означать поддержку его самого. Он создает себе некоторые сложности, напрягая политический класс этим голосованием, но ему важно тестировать собственную легитимность и показывать, что его поддерживает “глубинный народ”. Хотя для этой проверки достаточно было бы выборов в Госдуму 2021 г.: посмотреть, сколько процентов наберет “Единая Россия”, которая прежде всего ассоциируется с Путиным».

Елена Мухаметшина

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