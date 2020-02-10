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01:17 (мск), источник: ТАСС

Лавров: Запад понимает, что без России решать проблемы невозможно

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/ — По словам главы МИД РФ, все западные страны выступают за диалог с Москвой.

Источник: AP 2020

Все партнеры России, в том числе объявившие санкции западные страны, признают, что без России проблемы в мире решать трудно и даже невозможно, и все выступают за диалог с Москвой. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью «Российской газете».

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Отвечая на вопрос о том, насколько справедливо говорить, что в современной дипломатии появилась «школа Лаврова», глава МИД России сказал, что не персонифицировал бы современную дипломатию. Он подчеркнул, что внешнюю политику в РФ определяет президент. «Весь настрой, вся нацеленность нашей внешней политики действительно задается той линией, которую определяет глава государства. Этот курс, закрепленный во всех принимавшихся с 2000 года редакциях Концепции внешней политики России, позволил нам обрести принципиально новые качества на международной арене, восстановить свой статус великой державы», — указал Лавров.

«Буду называть вещи своими именами: статус ключевого игрока по основным международным проблемам, статус страны, без которой, по признанию всех наших партнеров, включая и объявившие санкции западные страны, которые сейчас твердят о необходимости продолжать жесткий курс в отношении Москвы — все они подтверждают, что без России проблемы в мире решать трудно, если не невозможно. Все выступают за диалог с нами», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

По его словам, это следование традициям, которые были заложены выдающимися дипломатами Александром Горчаковым, Андреем Громыко, Евгением Примаковым.

Важнейшее достижение современных дипломатов в том, что мы по поручению президента смогли и продолжаем работать так, чтобы не дать подорвать эту традицию, а всемерно ее укреплять.
Сергей Лавров
глава МИД России
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