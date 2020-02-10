10:49 (мск), источник: Интерфакс
Мишустин потребовал проверить расходы бюджета и увеличить финансирование нацпроектов
Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU —
Премьер также назвал недопустимой ситуацию, когда в конце года остаются неиспользованные бюджетные средства.
«Я вижу этому две причины: либо неэффективное планирование, либо низкое качество управленческого аппарата, который этим занимался. Надо усилить уровень контроля за исполнительской дисциплиной и навести порядок в системе стратегического планирования», — сказал Мишустин.
Он поручил главе аппарата правительства Дмитрию Григоренко вместе с Минфином и казначейством «проанализировать причины образования остатков законтрактованных расходов от 2019 года». За этим должны «последовать соответствующие жесткие выводы, в том числе применение дисциплинарной ответственности», предупредил он.
В середине января Минфин сообщил, что в 2019 году расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов исполнены на 91,4% — 1,6 трлн рублей из 1,75 трлн рублей. В аутсайдерах оказались нацпроекты «Экология» (36,9 млрд рублей из 55,6 млрд рублей, 66,3%) и «Цифровая экономика» (73,8 млрд рублей из 100,7 млрд рублей, 73,3%).