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11:42 (мск), источник: РИА Новости

Минобрнауки отменило приказ о контактах ученых с иностранцами

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Минобрнауки отменило приказ, регламентирующий контакты российских ученых с иностранными коллегами, сообщил глава министерства Валерий Фальков.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Минобрнауки отменило приказ, регламентирующий контакты российских ученых с иностранными коллегами, сообщил глава министерства Валерий Фальков.

«Мы заинтересованы в том, чтобы сотрудничество развивалось на принципах открытой науки», — сказал он на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

В декабре экс-глава ведомства Михаил Котюков заявлял, что приказ усовершенствуют.

Ранее газета «Троицкий вариант» опубликовала скан-копии документа, согласно которому на встрече с иностранными коллегами должны присутствовать как минимум двое российских ученых. Кроме того, о таких встречах необходимо письменно уведомлять руководство научных организаций за пять дней, а после встречи — представлять отчет с описанием разговора и скан-копиями паспортов участников беседы. Утверждается, что приказ был разослан в июле. Позднее Минобрнауки сообщило, что документ носит рекомендательный характер.

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