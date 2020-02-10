14:19 (мск), источник: Интерфакс
Песков отверг предположение об инвентаризации решений правительства Медведева
Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU —
Журналисты напомнили Пескову, что в понедельник глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что приказ министерства, вводящий ряд ограничений на контакты российских ученых с зарубежными коллегами, отменен.
В этой связи журналисты поинтересовались, означает ли это, что наследие правительства Медведева будет подвергнуто инвентаризации. «Абсолютно некорректный вопрос. Не считаю возможным и целесообразным на него отвечать», — заявил Песков.
Он напомнил, что итоги работы правительства Медведева «получили весьма позитивную оценку президента (РФ Владимира) Путина».
«Сам Медведев, когда объявлял об отставке, объяснил, почему такое решение было принято. Третье — большая работа была сделана правительством Медведева. Нынешнее правительство не начинает с чистого листа. Четвертое — если вы помните, объяснения насчет этого неудачного приказа или рекомендации давал еще предыдущий министр», — отметил
По его словам,
В августе 2019 года газета «Троицкий вариант» опубликовала скан отдельных страниц приказа Минобрнауки, которые с февраля начали получать подведомственные министерству организации.
Приказ требует заблаговременно согласовывать прием иностранных ученых, сообщать об участниках предстоящих встреч и утверждать их списки. Приказ также предполагает, что у иностранцев в ходе таких визитов, не должно быть при себе никаких устройств для записи информации.
«Клуб 1 июля», в который входят ученые Российской академии наук, несогласные с реформой РАН 2013 года, в августе потребовал отменить этот приказ. Президиум РАН выдвинул такое же требование в октябре.
15 ноября общее собрание РАН единогласно потребовало от Минобрнауки отменить приказ, указав, что свободный обмен научными идеями является необходимым условием развития науки.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил президенту Владимиру Путину новое правительство страны.
Первый вице-премьер Андрей Белоусов, финансово-экономический блок, ранее помощник президента по экономическим вопросам.
Вице-премьер Татьяна Голикова, социальный блок, сохранила пост.
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Вице-премьер Марат Хуснуллин, региональная политика и строительство, ранее заместитель мэра в правительстве Москвы по строительству.
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Министр по делам Дальнего Востока Александр Козлов, сохранил пост.
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