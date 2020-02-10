Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
«Мог бы миллион в лотерею выиграть, но пошёл в тайгу»Как охотнику без ружья повезло уцелеть в смертельной схватке с медведем-шатуном
Фоторепортажи
16В Ухане начала работу построенная за 10 дней больница
18Умер Кирк Дуглас
16:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль считает санкции США против третьих стран пагубной практикой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о намерении США ввести санкции против России за сотрудничество с Венесуэлой. Он не стал оценивать гипотетические риски от этого, но назвал действия США по ограничениям в отношении третьих стран пагубной практикой. По данным «Ъ», США намерены в ускоренном режиме рассмотреть введение санкций против тех, кто поддерживает правительство Венесуэлы.

Источник: РИА "Новости"

«К этой практике (к введению санкций против третьих стран.— “Ъ”) они прибегают все чаще и чаще. В первую очередь, для обеспечения своих собственных интересов в международных торговых и экономических делах. Мы считаем эту практику пагубной, что от этой практики страдают многие страны», — сказал Песков. По его мнению, такие действия США не соответствуют международному праву.

Что происходит в Венесуэле
8 февраляЛавров передал Мадуро «самый добрый привет» от Путина
21 январяПомпео заявил о работе над проектом смены власти в Венесуэле
21 январяПомпео не исключил новых санкций за поддержку властей Венесуэлы

Напомним, по данным «Ъ», американская администрация и законодатели намерены в ускоренном режиме рассмотреть вопрос о введении санкций против лиц и компаний, поддерживающих правительство Венесуэлы. Одной из жертв может стать российская компания «Роснефть».

Следите за развитием темы Новые санкции США
 Глава МИД Швеции рассказала, почему шведы не любят Россию
«Мне доставляет причинять умирающим людишкам мучения»
Каждый второй тест на коронавирус дает неверный результат
Ведущая рассмеялась, читая новость о повышении льгот в России
Турция нанесла удар по позициям сирийских войск в Идлибе
Главный нарколог Минздрава назвал число «тихих алкоголиков» в РФ
Странный загар Трампа стал поводом для мемов в Сети (фото)
В Челябинске кот спас хозяйку во время пожара
Москвича задержали за пранк с коронавирусом в метро
Здоровье
Россиянам раскрыли влияние алкоголя на коронавирус Свое мнение высказал главный нарколог Минздрава.
Hi-Tech
Поставки смартфонов из Китая приостановлены. Будет ли дефицит? Узнали у продавцов
Авто
Кроссовер Kia Seltos — тест долгожданной версии для России С машиной мы познакомились ещё в прошлом году в Корее, но «Селтосы» для нашего рынка существенно отличаются
Кино
Иванова призналась, что плакала, прощаясь с коллегами по съемкам Актриса рассказала о работе над новым историческим сериалом «Собор»
Новости партнеров
Сергей Лавров задался вопросом о значении НАТО для ФРГ
Сергей Лавров спросил Германию о смысле НАТО
Из-за урагана самолет быстрее прилетел в пункт назначения
Как школа убивает в детях креативность
Дети
Врач назвал бесполезные способы профилактики ОРВИ Педиатр рассказывает о том, как работают методы профилактики простуды, и работают ли они вообще
Леди
Зеллвегер, Терон, Йоханссон: лучшие образы «Оскара 2020» Самые роскошные наряды кинопремии года.
Новости партнеров
Названа главная причина массового расространения рака среди россиян
В США произошло второе 11 сентября: пассажирский самолет врезался в здание
Турция объявила Сирии войну, а после пригрозила России
Пассажирский Boeing случайно преодолел сверхзвуковой барьер
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь