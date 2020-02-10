Кремль считает санкции США против третьих стран пагубной практикой

16:51 (мск), источник: Коммерсантъ
«К этой практике (к введению санкций против третьих стран.— “Ъ”) они прибегают все чаще и чаще. В первую очередь, для обеспечения своих собственных интересов в международных торговых и экономических делах. Мы считаем эту практику пагубной, что от этой практики страдают многие страны», — сказал Песков. По его мнению, такие действия США не соответствуют международному праву.
Напомним, по данным «Ъ», американская администрация и законодатели намерены в ускоренном режиме рассмотреть вопрос о введении санкций против лиц и компаний, поддерживающих правительство Венесуэлы. Одной из жертв может стать российская компания «Роснефть».