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15:32 (мск), источник: РИА Новости

Президент Германии по ошибке поздравил руководство Ирана

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердил, что посольство ФРГ в Иране ошибочно отправило от его имени руководству Исламской Республики телеграмму с поздравлением с годовщиной исламской революции, сообщает газета Welt.

Источник: РИА Новости

В 2019 году Штайнмайер передал властям Ирана на 40-летие революции «сердечные поздравления» и заверил президента Ирана Хасана Роухани, что Германия приложит все усилия, чтобы обеспечить сохранение ядерной сделки. Центральный совет евреев в Германии во главе с председателем Йозефом Шустером раскритиковал Штайнмайера за это поздравление.

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«В этом году аппарат президента предварительно подготовил текст сообщения в адрес иранских властей, который должен был быть отправлен в посольство Германии в Тегеране с указанием не передавать адресату без дополнительного одобрения Берлина. В свете напряженных отношений с Ираном, Штайнмайер решил не отправлять телеграмму к национальному празднику, но немецкие дипломаты в Тегеране поспешили и отправили послание заранее», — сообщает газета со ссылкой на аппарат президента.

Позже посол Германии в Иране уведомил иранские власти об ошибочной отправке телеграммы и о том, что в этом году президент Германии воздерживается от поздравлений в адрес главы Исламской Республики Иран.

Ежегодно в Иране в начале февраля отмечается годовщина победы исламской революции 1979 года. В этом году отмечается 41-я годовщина победы революции, результатом которой стало падение династии Пехлеви и впоследствии становление в Иране исламской республики.

Традиционно торжества в Иране в связи с годовщиной начинаются 1 февраля и длятся десять дней: с момента возращения из многолетней ссылки лидера антимонархического движения имама Хомейни до формальной победы революции 11 февраля, когда военное командование объявило о нейтралитете. Празднования носят название «Дахе-е фаджр» («Десять дней рассвета»).

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8 февраля© Ньюстюб
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