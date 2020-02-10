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16:11 (мск), источник: РИА Новости

Турция нанесла удар по позициям сирийских войск в Идлибе

АНКАРА, 10 фев — РИА Новости. Турция поразила позиции сирийских войск, откуда велся артобстрел турецких военных в сирийском Идлибе, заявил глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун в понедельник.

Источник: Reuters

Ранее телеканал NTV со ссылкой на минобороны Турции сообщил о том, что пять турецких военных погибли и пять получили ранения в результате артобстрела наблюдательного пункта в Идлибе.

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«На это подлое нападение был дан многократный ответ, уничтожены вражеские цели, кровь наших солдат не осталась не отмщенной. Военный преступник, который отдал этот предательский приказ, направил его не только против Турции, но и всего мирового сообщества. Наши ВС, которые во всем мире прилагают усилия ради мира и стабильности, будут продолжать ломать руки тем, кто покусился на наш флаг, и держать в страхе врага», — написал Алтун в Twitter.

По сообщению телеканала NTV, президент Турции Тайип Эрдоган проводит встречу с министром обороны Хулуси Акаром в связи с новым инцидентом с гибелью турецких военных в Идлибе.

Третьего февраля в результате артиллерийского обстрела со стороны сирийской армии в Идлибе погибли восемь турецких военных и гражданских лиц.

Как заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган, жертвами ответных действий Турции стали 76 сирийских солдат.

Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.

В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне — Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России). В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.

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