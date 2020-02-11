Преемница Ангелы Меркель покидает пост в партии после скандала в Тюрингии

В ночь на воскресенье на северо-запад Германии обрушился циклон «Сабина». Железнодорожная компания Deutsche Bahn призвала пассажиров по возможности перенести поездки. Аэропорты Франкфурта-на-Майне, Мюнхена, Ганновера, Бремена, Штутгарта и Берлина отменили или перенесли часть рейсов. Гражданам было рекомендовано обходить стороной лесные массивы и опасные конструкции. Впрочем, уже в понедельник стало ясно: куда более разрушительный ураган обрушился в эти дни на Христианско-демократический союз канцлера Ангелы Меркель.
Все началось с федеральной земли Тюрингия, где еще три месяца назад прошли выборы в земельный парламент — ландтаг. В минувшую среду дело наконец дошло до выборов премьер-министра земли — и в третьем туре на этот пост был избран Томас Кеммерих, представитель Свободной демократической партии (СвДП). Левого политика Бодо Рамелова, до сих пор возглавлявшего Тюрингию, Кеммерих опередил всего на один голос. За либерала проголосовали и соратники по СвДП, и представители ХДС, и (в полном составе) члены фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ).
Идеология АдГ как партии представляет собой смесь правого популизма и крайне правых взглядов, но в Тюрингии, бывшей восточногерманской земле, она отличается выраженным неонацистским акцентом.
Эта партия ранее проходила и в региональные парламенты, и даже в Бундестаг, но до сих пор считалась «нерукопожатной»: любой политический союз с ней исключался. А тут получилось, что именно голоса АдГ решили исход выборов, да еще и, вероятно, по сговору: в прессе тут же всплыло письмо, написанное в свое время местным лидером АдГ Бьорном Хёке коллегам из ХДС и СвДП с предложением подобной сделки на голосовании.
«Самого большого успеха мы добились в Тюрингии. Там мы действительно стали партией, от которой все зависит. Те партии в Тюрингии, кто формировал правительство до сих пор, больше неспособны получить большинство без сотрудничества с нами» — эта цитата Адольфа Гитлера от февраля 1930 года мгновенно стала популярной в соцсетях.
К ней прикрепляли фотографии 1930 и 2020 годов, на одной из которых рейхспрезидент Германии пожимает руку Адольфу Гитлеру, а на другой — Томас Кеммерих нынешнему лидеру АдГ в Тюрингии Бьорну Хёке. Напомним, АдГ прошла в федеральный парламент в 2017 году — так в Бундестаге послевоенной Германии впервые появилась крайне правая сила. Теперь — возмущались протестующие по всей стране — нарушено табу на политическое сотрудничество с крайне правыми.
Дальнейшие события развивались стремительно. Томас Кеммерих заявил, что готов распустить ландтаг и уйти в отставку. Назначить перевыборы с опозданием призвала и лидер Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Год назад, после 18 лет председательства в партии Ангела Меркель передала пост партийного лидера этой 56-летней соратнице, ранее возглавлявшей Саар, самую маленькую землю ФРГ (за исключением имеющих такой же статус городов Берлин, Гамбург и Бремен).
Пресса сразу прозвала Крамп-Карренбауэр «мини-Меркель», однако за год стало ясно, что харизмы и решимости нынешнего канцлера ей не хватает, и авторитета у коллег она не заработала.
На фоне скандала в Тюрингии это стало очевидно: когда Крамп-Карренбауэр потребовала назначить перевыборы, а затем поддержать кандидата на пост федеральной земли от социал-демократов, ее мнением пренебрегли и однопартийцы, и политические оппоненты. Руководство ХДС в Тюрингии попросту не выполнило ее требование (как ранее проигнорировало ее совет поддержать на выборах не либерала в союзе с крайне правыми, а бывшего лидера земли Бодо Рамелова). Кстати, решение отказаться от новых выборов выглядело вполне разумным — по данным опубликованного в пятницу опроса компании Forsa, новое голосование дало бы ХДС 12% голосов — в два раза меньше, чем «Альтернативе». «Королева без страны», — съязвила в адрес Крамп-Карренбауэр зампред СДПГ Анке Релингер.
В итоге к понедельнику политический циклон добрался и до Берлина: с самого утра ведущие СМИ одно за другим заговорили о партийном кризисе в ХДС.
Одним из первых журнал Focus со ссылкой на собственные источники сообщил о том, что Крамп-Карренбауэр не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах 2021 года. Затем Der Spiegel уточнил: она вовсе покидает пост лидера партии. Неназванный собеседник в партии пояснил берлинским журналистам: она разошлась во взглядах с некоторыми коллегами, «не до конца прояснившими» свое отношение к сотрудничеству с АдГ и «Левыми». Днем информацию СМИ подтвердила сама Крамп-Карренбауэр:
Это решение созревало во мне на протяжении некоторого времени.
Одной из популярных тем для обсуждения в политических и экспертных кругах ФРГ в последние месяцы был политический кризис в рядах социал-демократов.
Теперь политики и журналисты переключились на обсуждение кризиса в ХДС и политического будущего всего союза и лично канцлера Меркель. Бывший глава социал-демократов и в прошлом вице-канцлер Зигмар Габриэль заявил в беседе с журналистом Bild: «Мы становимся свидетелями конца второй народной партии Германии: вслед за СДПГ ХДС также не справляется с внутрипартийным расколом. Крылья партии слишком отдаляются друг от друга». «Правительство парализовано, — не сомневается один из самых опытных политиков ФРГ.— Думаю, это продлится недолго, а потом будут новые выборы». И, как предупредил председатель Бундестага и член ХДС Вольфганг Шойбле, если христианские демократы «продолжат в том же духе, их следующий кандидат канцлером не станет».
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