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00:18 (мск), источник: Интерфакс

Белый дом предложил потратить более $700 млн на противодействие России

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU — Проект бюджета администрации США на 2021 финансовый год предусматривает выделение не менее $760 млн на помощь государствам Европы, Евразии и Центральной Азии в противодействии влиянию России.

Источник: AP 2020

«В то время, как американский народ все еще сталкивается с угрозой со стороны исламистов и международной преступности, перед Америкой также возникают вызовы со стороны возрождающихся государств-конкурентов, включая Китай и Россию», — говорится в документе, распространенном Белым домом.

Документ предполагает, что $763,8 млн пойдут на противодействие «российскому влиянию» путем наращивания возможностей союзников США в области безопасности, защиты их территориальной целостности.

Часть этих средств пойдет на поддержку усилий государств-партнеров по прекращению использования российского военного оборудования.

Кроме того, США намерены заняться устранением «слабых мест макроэкономической среды, которые пытается эксплуатировать Россия, например, — зависимость от энергетики и торговли».

$24 млн предлагается выделить на противодействие «российской дезинформации и пропаганде».

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Проект предлагает выделить $1,5 млрд на противодействие «китайскому зловредному влиянию» и на борьбу за «безопасность, демократию и экономический рост» в Индо-Тихоокеанском регионе, а также $596 млн на дипломатические инициативы для поддержки стратегии США в этом регионе.

Странам Ближнего Востока предлагают выделить $337,5 млн для противостояния угрозам Ирана.

Проект бюджета в $4,8 трлн на 2021 финансовый год, начинающийся в октябре, предполагает снижение дефицита в $966 млрд в 2021 году.

Традиционно американские президенты публикуют свои предложения по бюджету на следующий год в конце января или начале февраля. Затем предложения по бюджету поступают в различные комитеты палаты представителей и сената США, а также в управление Конгресса США по бюджету, которые их анализируют и принимают законопроекты о финансировании, которые отличаются от предложений Белого дома.

Прежде Конгресс уже не соглашался с предложениями президента США Дональда Трампа. После ряда согласований Конгресс США принимает законы об ассигнованиях, определяющие расходование государственных средств, и отправляет их на подписание президенту США.

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