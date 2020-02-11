Белый дом предложил потратить более $700 млн на противодействие России

«В то время, как американский народ все еще сталкивается с угрозой со стороны исламистов и международной преступности, перед Америкой также возникают вызовы со стороны возрождающихся государств-конкурентов, включая Китай и Россию», — говорится в документе, распространенном Белым домом.
Документ предполагает, что $763,8 млн пойдут на противодействие «российскому влиянию» путем наращивания возможностей союзников США в области безопасности, защиты их территориальной целостности.
Часть этих средств пойдет на поддержку усилий государств-партнеров по прекращению использования российского военного оборудования.
Кроме того, США намерены заняться устранением «слабых мест макроэкономической среды, которые пытается эксплуатировать Россия, например, — зависимость от энергетики и торговли».
$24 млн предлагается выделить на противодействие «российской дезинформации и пропаганде».
Проект предлагает выделить $1,5 млрд на противодействие «китайскому зловредному влиянию» и на борьбу за «безопасность, демократию и экономический рост» в Индо-Тихоокеанском регионе, а также $596 млн на дипломатические инициативы для поддержки стратегии США в этом регионе.
Странам Ближнего Востока предлагают выделить $337,5 млн для противостояния угрозам Ирана.
Проект бюджета в $4,8 трлн на 2021 финансовый год, начинающийся в октябре, предполагает снижение дефицита в $966 млрд в 2021 году.
Традиционно американские президенты публикуют свои предложения по бюджету на следующий год в конце января или начале февраля. Затем предложения по бюджету поступают в различные комитеты палаты представителей и сената США, а также в управление Конгресса США по бюджету, которые их анализируют и принимают законопроекты о финансировании, которые отличаются от предложений Белого дома.
Прежде Конгресс уже не соглашался с предложениями президента США Дональда Трампа. После ряда согласований Конгресс США принимает законы об ассигнованиях, определяющие расходование государственных средств, и отправляет их на подписание президенту США.