Трамп рассказал о «супербыстрых» ракетах

США обладают ракетами, которые летают гораздо быстрее «обычных» ракет, приводит «Интерфакс» слова главы Белого дома Дональда Трампа, произнесенные в ходе его выступления перед губернаторами штатов.
У нас есть супербыстрые ракеты, причем их много. Мы так и называем их — супербыстрые. Они в четыре, пять, шесть и даже в семь раз быстрее, чем обычные ракеты.
По словам главы американского государства, Пентагону нужно такое оружие, «потому что у России есть нечто подобное». Кроме того, Трамп заявил, что Россия, возможно, сумела освоить новые технологии производства гиперзвуковых ракет на основе информации, полученной от администрации предыдущего президента США Барака Обамы.
«Они получили их, возможно, из планов администрации Обамы», — сказал Трамп.
Несколько дней назад в Минобороны США официально подтвердили оснащение баллистических ракет подлодок атомного ракетного базирования новыми ядерными боеголовками малой мощности W76−2. Как пишут в СМИ, это оружие будет направлено против России. Пентагон уточнил, что две подлодки американских ВМС уже находятся в районах боевой службы с новыми ядерными боезарядами.
В американском минобороны отметили, что модификация небольшого количества боеголовок баллистических ракет на ракетных подводных крейсерах стратегического назначения связана тем, что такие потенциальные противники, как Россия, считают, что применение ядерного оружия малой мощности может дать им преимущество над Соединенными Штатами, их союзниками и партнерами.
В то же время Вашингтон уверяет, что возможности нового оружия позволят США гарантированно и решительно ответить на любую угрозу. Москва уже заявила о своей обеспокоенности планами Вашингтона.
Мы реагируем на это с большой тревогой. Не потому, что мы видим в этом угрозу безопасности нашей страны, как раз безопасность серьезным образом обеспечена.
Сергей Рябковзамминистра иностранных дел России
Главное, что вызывает опасения у России, — доктринальные установки, которые применяются американцами в ядерной сфере.
«Появление на стратегических носителях зарядов пониженной мощности означает, что ранее прозвучавшие в декларативной форме с американской стороны рассуждения о возможности применения такого рода средств в гипотетическом конфликте теперь уже воплощаются в изделиях», — указал дипломат.
В США в 2020 году готовятся расширить усилия по созданию гиперзвукового оружия.
По словам американских чиновников, новое Переходное бюро по гиперзвуку, которое конгресс финансировал в этом году, также будет выделять средства университетскому консорциуму в США для проведения перспективных исследований в области гиперзвука и формирования необходимых подразделений инженерно-технического состава, соответствующих уровню работы с новыми технологиями. Об этом пишет агентство Bloomberg.
Министр обороны США Марк Эспер заявил в конце прошлой недели, что Пентагон увеличит финансирование программ по созданию гиперзвукового оружия еще на $5 млрд в 2020 году в дополнение к тому, что ранее предусматривалось пятилетним бюджетным планом.
Эти технологии глава военного ведомства США назвал ключевой частью «конкуренции великих держав» с Китаем.
«Мы значительно увеличили объем планируемых летно-конструкторских испытаний и других экспериментов. Это делается в целях ускорения создания гиперзвукового оружия во всех его возможных формах, чтобы наши боевые части и соединения получили эти средства ведения вооруженной борьбы на годы раньше, чем планировалось прежде», — заявил Марк Эспер.
Замминистра обороны США по исследованиям и разработкам Майкл Гриффин заявил комитету конгресса США в 2018 году, что Китай на тот момент времени провел в 20 раз больше испытаний гиперзвукового оружия, чем Соединенные Штаты. Кроме того, в конце 2019 году в России в Ракетные войска стратегического назначения начал поступать новейший, гиперзвуковой ракетный комплекс стратегической дальности с планирующим крылатым блоком «Авангард».
Это оружие будущего способно преодолевать как действующую, так и перспективную противоракетную оборону. В декабре прошлого года в России на боевое дежурство заступил первый ракетный полк, вооруженный «Авангардами» на базе баллистических ракет типа УР-100Н.
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