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06:58 (мск), источник: Известия

Немецкие СМИ заявили о пользе России от санкционной политики США

Россия увеличила экспорт сырой нефти в США, воспользовавшись американской санкционной политикой. Об этом пишет немецкая газета Die Welt.

Источник: AP 2020

Несмотря на то, что Вашингтон ввел санкции против Москвы, увеличению физического экспорта российской сырой нефти способствовали американские ограничительные меры против других стран, таких как Иран и Венесуэла.

Издание ссылается на данные Агентства энергетической информации при министерстве энергетики США, согласно которым Россия в октябре 2019 года стала вторым по величине поставщиком нефтепродуктов в Соединенных Штатах после Канады, обойдя Мексику.

При этом ноябрьский уровень поставок нефтепродуктов установил исторический рекорд, превысив прошлогодний уровень в два с половиной раза и составив 19,2 млн баррелей, отмечает издание.

22 января в Министерстве экономического развития России заявили, что санкции США против Ирана и Венесуэлы привели к увеличению экспорта нефти из РФ. В ведомстве отметили, что за январь-ноябрь 2019 года экспорт сырой российской нефти вырос на 3,8%, и существенный вклад внесли закупки со стороны Турции и США.

Поставки в Соединенные Штаты из России увеличились втрое на фоне введения американских санкций против Венесуэлы, подчеркнули в министерстве. Экспорт в Турцию увеличился в связи с тем, что она перестала покупать нефть у Ирана.

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