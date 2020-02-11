06:58 (мск), источник: Известия
Немецкие СМИ заявили о пользе России от санкционной политики США
Россия увеличила экспорт сырой нефти в США, воспользовавшись американской санкционной политикой. Об этом пишет немецкая газета Die Welt.
Несмотря на то, что Вашингтон ввел санкции против Москвы, увеличению физического экспорта российской сырой нефти способствовали американские ограничительные меры против других стран, таких как Иран и Венесуэла.
Издание ссылается на данные Агентства энергетической информации при министерстве энергетики США, согласно которым Россия в октябре 2019 года стала вторым по величине поставщиком нефтепродуктов в Соединенных Штатах после Канады, обойдя Мексику.
22 января в Министерстве экономического развития России заявили, что санкции США против Ирана и Венесуэлы привели к увеличению экспорта нефти из РФ. В ведомстве отметили, что за
Поставки в Соединенные Штаты из России увеличились втрое на фоне введения американских санкций против Венесуэлы, подчеркнули в министерстве. Экспорт в Турцию увеличился в связи с тем, что она перестала покупать нефть у Ирана.