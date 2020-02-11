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09:25 (мск), источник: РИА Новости

Правительство вернулось к идее снизить страховые взносы, сообщили СМИ

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Правительство РФ возобновило дискуссию о снижении страховых взносов для работодателей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников.

Источник: РИА "Новости"

Так, издание отмечает, что рассматриваются различные варианты снижения общей ставки — с 30% до 23−25%, но пониженная ставка для относительно высоких зарплат может быть при этом отменена.

Налоговая нагрузка на труд для бизнеса остается высокой и реформа может привести к обелению рынка труда, росту доходов населения и экономики, повышению ее конкурентоспособности, рассказал изданию один из чиновников.

При ставке в 23% сократится налоговая нагрузка на все отрасли экономики, свидетельствуют расчеты Научно-исследовательского финансового института Минфина (НИФИ).

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Больше всего от снижения страховых взносов выиграют отрасли, ориентированные на внутренний спрос и с высокой долей расходов на оплату труда, отмечает замдиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Владимир Сальников.

Как пишет газета, снижение страховых взносов обойдется казне в 1,2−1,75 триллиона рублей в зависимости от ставки. При снижении ставки на 1 процентный пункт недополученные доходы составят около 250 миллиардов рублей, столько же выиграет экономика, подсчитала Александра Суслина из Экономической экспертной группы.

Каким образом будут компенсироваться потери фондов, пока неизвестно. В 2017 году правительство обсуждало повышение НДС, а также введение налога с продаж, но сейчас такой вариант не рассматривается, сказали изданию два федеральных чиновника. По мнению одного из собеседников газеты, частично дыру может закрыть сокращение налоговых льгот для нефтяников.

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09:48 (мск)© Ньюстюб
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