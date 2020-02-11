В МИД заявили об угрозе срыва «нормандского саммита» в апреле

Как напомнил Руденко, в декабре на встрече в Париже лидеры «нормандской четверки» назначили очередной саммит на апрель, а местом проведения выбрали Берлин. При этом Киев, Донецк и Луганск обязались:
— развести силы на трех новых участках линии соприкосновения;.
— открыть новые пункты пропуска;.
— продвинуться в разминировании;.
— провести обмен удерживаемыми лицами;.
— закрепить в украинском законодательстве «формулу Штайнмайера»;.
— согласовать все правовые аспекты особого статуса Донбасса, чтобы обеспечить его действие на постоянной основе.
«Пока из этого списка состоялся только обмен удерживаемых лиц. Остальное не выполнено. Поведение украинцев в Контактной группе и звучащие из Киева заявления вызывают сомнение в том, что до апреля это удастся осуществить», — пояснил Руденко.
Без реального прогресса в выполнении «Парижского пакета», в первую очередь его политических аспектов, говорить о точных сроках проведения нового саммита «нормандского формата» пока не приходится, заключил он.
«Нормандская четверка» — группа руководителей России, Украины, Германии и Франции, ищущая пути урегулирования конфликта на востоке Украины. В 2015—2016 годах стороны пришли к соглашению о линии разграничения и отводе вооружений, подготовили встречу в Минске, что привело к подписанию Минских соглашений. На последнем саммите в Париже участники приняли коммюнике, в котором подчеркнуто, что Минские соглашения остаются базисом для работы.