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10:08 (мск), источник: РИА Новости

В МИД заявили об угрозе срыва «нормандского саммита» в апреле

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Заявления Киева и степень выполнения им «Парижского пакета» договоренностей по урегулированию украинского кризиса ставят под вопрос возможность новой встречи лидеров «нормандского формата» в апреле, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Андрей Руденко.

Источник: РИА "Новости"

Как напомнил Руденко, в декабре на встрече в Париже лидеры «нормандской четверки» назначили очередной саммит на апрель, а местом проведения выбрали Берлин. При этом Киев, Донецк и Луганск обязались:

— развести силы на трех новых участках линии соприкосновения;.

— открыть новые пункты пропуска;.

— продвинуться в разминировании;.

— провести обмен удерживаемыми лицами;.

— закрепить в украинском законодательстве «формулу Штайнмайера»;.

— согласовать все правовые аспекты особого статуса Донбасса, чтобы обеспечить его действие на постоянной основе.

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«Пока из этого списка состоялся только обмен удерживаемых лиц. Остальное не выполнено. Поведение украинцев в Контактной группе и звучащие из Киева заявления вызывают сомнение в том, что до апреля это удастся осуществить», — пояснил Руденко.

Без реального прогресса в выполнении «Парижского пакета», в первую очередь его политических аспектов, говорить о точных сроках проведения нового саммита «нормандского формата» пока не приходится, заключил он.

«Нормандская четверка» — группа руководителей России, Украины, Германии и Франции, ищущая пути урегулирования конфликта на востоке Украины. В 2015—2016 годах стороны пришли к соглашению о линии разграничения и отводе вооружений, подготовили встречу в Минске, что привело к подписанию Минских соглашений. На последнем саммите в Париже участники приняли коммюнике, в котором подчеркнуто, что Минские соглашения остаются базисом для работы.

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20 декабря 2019© Ньюстюб
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