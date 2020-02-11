Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 «Азия»: Кто пытается нажиться на панике из-за вируса Спекуляции и фейки на тему вируса в странах Центральной Азии: есть первые задержанные
Фоторепортажи
16В Ухане начала работу построенная за 10 дней больница
24Прибытие первого самолета из Уханя в тюменский аэропорт
09:41 (мск), источник: РИА Новости

Филиппины уведомили США о прекращении действия соглашения о ВС

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Власти Филиппин официально уведомили США о прекращении действия соглашения о размещении американских войск и военной техники на территории страны Visiting Forces Agreement (VFA), сообщил в Twitter глава филиппинского МИД Теодоро Локсин.

Источник: AP 2020

«Заместитель главы миссии посольства США (в Маниле) получил уведомление о прекращении VTA. Исходя из дипломатической вежливости дальнейших заявлений по поводу этого очевидного развития событий не будет», — написал Локсин.

Ранее замминистра иностранных дел Филиппин Бригидо Дулай сообщил в Twitter, что соответствующее уведомление было подписано главой МИД страны по указу президента Родриго Дутерте.

Читайте также
Глава Филиппин разрешил гражданам стрелять в чиновников, требующих взятки

В конце января Дутерте пригрозил отменой соглашения с США о размещении американских войск и военной техники на территории страны, носящее название Visiting Forces Agreement (VFA), в связи с лишением филиппинского сенатора Роналда дела Розы американской визы.

Дутерте дал США один месяц на пересмотр вопроса с визой филиппинского сенатора. Позднее он запретил членам кабинета министров совершать поездки в США, а также отменил свой визит на «специальный саммит» АСЕАН, который пройдет в начале 2020 года в Соединенных Штатах.

VFA вступило в силу в 1999 году. Как сообщало агентство Рейтер, оно предоставило правовой статус тысячам американских солдат, которые направлены на Филиппины для проведения военных учений и гуманитарных операций.

Ранее Дутерте запретил въезжать в страну двум американским сенаторам Дику Дурбину и Патрику Лихи, предложившим отказывать во въезде в США филиппинским чиновникам, причастным к задержанию экс-министра юстиции страны Лейлы де Лимы.

Читайте также
Дутерте предложил переименовать Филиппины

Речь идет о положении, которое дает право госсекретарю США Майку Помпео отказывать во въезде в США представителям филиппинских властей при наличии у Вашингтона «достоверной информации» о том, что они причастны к «незаконному лишению свободы» сенатора Филиппин Лейлы де Лимы. Политик, правозащитник и критик правительства де Лима была задержана в феврале 2017 года по обвинениям в получении денег от наркобаронов во время пребывания на должности министра юстиции, с июня 2010 по октябрь 2015 года. Женщина отрицает эти обвинения, заявляя, что ее преследуют по политическим мотивам.

Как отметил представитель главы Филиппин Сальвадор Панело, если США закроют въезд на американскую территорию для филиппинских чиновников из-за дела де Лимы, власти Филиппин введут визы для всех американцев, которые захотят приехать в страну.

Филиппины запретили въезд двум американским законодателям
Во время загрузки произошла ошибка.
09:47 (мск)© Ньюстюб
 Трамп уволил самого влиятельного украинца на планете
Выяснилось, как еще может передаваться коронавирус
Жертвами коронавируса в Китае стали более тысячи человек
Россиян ждут две сокращенные рабочие недели
Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы
Forbes включил в рейтинг богатейших бизнесменов России новичка
Die Welt: Россия извлекает выгоду из санкций США
Поправки по использованию маткапитала внесли в Госдуму
Здоровье
Россиянам раскрыли влияние алкоголя на коронавирус Свое мнение высказал главный нарколог Минздрава.
Hi-Tech
Поставки смартфонов из Китая приостановлены. Будет ли дефицит? Узнали у продавцов
Горячие темы на Авто
У нас рынок или где? 203
Вы все тут ) 188
Ворчание седовласого мужика 146
Защита семьи и прав ребенка 141
Кино
Иванова призналась, что плакала, прощаясь с коллегами по съемкам Актриса рассказала о работе над новым историческим сериалом «Собор»
Новости партнеров
55-летней Ветлицкой посоветовали больше не выходить на сцену
Тяжелобольной Моисеев живет в нищете на подачки друзей и поклонников
"Пришла любовь": счастливая Климова рассказала о пятом ребенке
Как к Кудрявцевой после операции стал относиться муж
Gnezdo.ru
Госдума: увидят это на авто - сразу оштрафуют
Женщина погибла в попытках сделать фото
Новая эпидемия: будет похуже коронавируса
Погибнут миллиарды: пророчество о коронавирусе
Леди
Алла Пугачева в легинсах и толстовке блистала на красной дорожке Певица посетила светское мероприятие.
Дом
Как выглядит отель в Норвегии с номерами за 50 000 в сутки
Штрафы для шумных соседей могут составить до 150 тысяч рублей
Как грамотно обустроить 9-метровую комнату: фото
Как выглядит квартира на 81 этаже «Москва-Сити»
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь