11:46 (мск), источник: ТАСС
Минск начал забор технологической нефти из «Дружбы» для своих НПЗ
Транзит российской нефти не затронут, указали в «Белнефтехиме».
МИНСК, 11 февраля. /ТАСС/. Белоруссия ведет забор технологической нефти для нефтеперерабатывающих заводов из веток нефтепровода «Дружба», не затрагивая транзит. Об этом ТАСС сообщили во вторник в
«В условиях отсутствия прежних объемов нефти для белорусских НПЗ, необходимости оптимизации возможностей и ресурсов поставок мы используем технологическую нефть. Забор ведется из участков веток, которые не задействованы в транзите российской нефти западным потребителям. Это наша нефть, она находится в наших трубах на нашей территории», — сказал представитель концерна.
По его словам, все действия производятся так, чтобы не повлиять на объемы прокачки транзита и не снизить давление. В концерне также отметили, что российская сторона была уведомлена о процедуре.
В «Транснефти» подтвердили получение уведомления. Как отметили в компании, это не окажет влияния на транзит из РФ, но приведет к потере пропускной способности на сами белорусские НПЗ.
«По поводу использования белорусскими НПЗ технологической нефти из нефтепроводов для переработки — нас об этом проинформировали наши белорусские партнеры. На транзите через Белоруссию это пока никак не сказалось. Это потеря пропускной способности на сами белорусские НПЗ», — сказал он.
Контракты на поставку в Белоруссию российской нефти завершились 31 декабря 2019 года. С тех пор стороны ведут переговоры об их продлении, но не пришли согласию по условиям поставок нефти в республику.
С 4 января поставки нефти в Белоруссию возобновили подконтрольные российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву компании «Русснефть» и «Нефтиса». Первая партия норвежской нефти поступила 26 января на ОАО «Нафтан».
7 февраля прошли очередные переговоры по нефти с участием президентов Белоруссии и России, по результатам которых было заявлено, что Москва и Минск продолжат обсуждать поставки нефти исключительно на коммерческих условиях. Власти Белоруссии