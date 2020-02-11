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11:45 (мск), источник: Интерфакс

Рабочая группа не обсуждает обнуление президентских сроков после изменения Конституции

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU — Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию не обсуждает возможность обнуления президентских сроков для действующего главы государства в связи с изменением Основного закона, заявила сопредседатель группы Талия Хабриева.

Источник: РИА "Новости"

О том, что в рабочей группе «обсуждают юридическую возможность обнуления президентских сроков в связи с изменением полномочий президента», написал в своем телеграм-канале 11 февраля главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Он уточнил «Интерфаксу», что узнал это от участников группы.

4 февраля президент Владимир Путин заверил, что предложил эти изменения «не для того, чтобы продлить свои полномочия». Он объяснил, что таким образом хотел исправить ситуацию, в которой «некоторые вещи» в сфере управления «не работают так, как должны». «Но нужно ли таким образом продлевать полномочия действующего президента? Думаю, что нет. Потому что, если мы говорим о выборах главы государства, это должно быть сделано на альтернативной основе», — заключил он.

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13 февраля Владимир Путин должен встретиться с группой, подтвердил ее другой сопредседатель, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. По его словам, в его комитет поступило 138 поправок, а в рабочую группу — около 400.

Президент Владимир Путин предложил внести ряд изменений в Конституцию в послании Федеральному собранию 15 января. В тот же день он сформировал рабочую группу для подготовки этих поправок в составе 75 человек.

20 февраля президент внес законопроект с уже названными им поправками в Госдуму, и 23 января депутаты приняли его единогласно в первом чтении. После этого Дума и рабочая группа начали собирать и обсуждать другие предложения по изменениям Основного закона ко второму чтению законопроекта.

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