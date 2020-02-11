Зеленский уволил Богдана с должности главы офиса президента

Ранее «Украинская правда» со ссылкой на источники сообщила, что Богдан подал заявление об отставке.
Причины его ухода с должности не уточнялись.
После своей инаугурации Зеленский создал офис президента вместо администрации и назначил его главой Богдана, который до этого был советником олигарха Игоря Коломойского.
В августе прошлого года Богдан уже пытался покинуть пост. Как сообщали СМИ, это было связано с ультиматумом со стороны США: американская сторона не согласовывала встречу Зеленского с Трампом, пока Богдан возглавлял его офис.
Сам Зеленский подтвердил существование прошения об отставке Богдана. По его словам, такое заявление написали все «ключевые люди, которые пришли с ним».