Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
«Мог бы миллион в лотерею выиграть, но пошёл в тайгу»Как охотнику без ружья повезло уцелеть в смертельной схватке с медведем-шатуном
Фоторепортажи
24Прибытие первого самолета из Уханя в тюменский аэропорт
18Юбилей Дмитрия Маликова
13:10 (мск), источник: РИА Новости

Зеленский уволил Богдана с должности главы офиса президента

КИЕВ, 11 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака. Указы опубликованы на сайте главы государства.

Источник: РИА "Новости"

Ранее «Украинская правда» со ссылкой на источники сообщила, что Богдан подал заявление об отставке.

Читайте также
Новые люди и старые связи: что представляет собой «команда Зеленского»

Причины его ухода с должности не уточнялись.

После своей инаугурации Зеленский создал офис президента вместо администрации и назначил его главой Богдана, который до этого был советником олигарха Игоря Коломойского.

В августе прошлого года Богдан уже пытался покинуть пост. Как сообщали СМИ, это было связано с ультиматумом со стороны США: американская сторона не согласовывала встречу Зеленского с Трампом, пока Богдан возглавлял его офис.

Сам Зеленский подтвердил существование прошения об отставке Богдана. По его словам, такое заявление написали все «ключевые люди, которые пришли с ним».

Читайте также
 Трамп уволил самого влиятельного украинца на планете
Выяснилось, как еще может передаваться коронавирус
Российским врачам нечем диагностировать коронавирус
Супруги оказались под следствием из-за сотрудника ФСБ на свадьбе
Россиян ждут две сокращенные рабочие недели
Как спасаются от коронавируса и скуки на карантинном лайнере
В Карелии пенсионер отдал депутатам подарки за прибавку к пенсии
Тренер рассказал, как Овечкин просил водку во время матча НХЛ
Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы
Здоровье
Россиянам раскрыли влияние алкоголя на коронавирус Свое мнение высказал главный нарколог Минздрава.
Hi-Tech
Поставки смартфонов из Китая приостановлены. Будет ли дефицит? Узнали у продавцов
Горячие темы на Авто
У нас рынок или где? 203
Вы все тут ) 188
Ворчание седовласого мужика 146
Защита семьи и прав ребенка 141
Кино
Киркоров показал селфи с Питтом на премии «Оскар» Певец стал одним из гостей церемонии вручения почетной кинонаграды
Новости партнеров
Принц Гарри разочаровался: к нему пришло прозрение
Малоизвестное оружие России, которого боятся США
Кому повысят пенсии с 1 апреля
Пенсионные накопления обложат налогом
Gnezdo.ru
Женщина погибла в попытках сделать фото
Погибнут миллиарды: пророчество о коронавирусе
29 февраля случится страшное: россиян предупредили
Мишустин удивил народ обращением
Леди
Зеллвегер, Терон, Йоханссон: лучшие образы «Оскара 2020» Самые роскошные наряды кинопремии года.
Новости партнеров
Принц Гарри разочаровался: к нему пришло прозрение
Названа главная причина массового расространения рака среди россиян
Выступал весь российский бомонд: миллиардер не поскупился на юбилей жены
55-летней Ветлицкой посоветовали больше не выходить на сцену
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь