Песков ответил на вопрос о компенсации за доступ к значимым сайтам

Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на предложения участников комиссии по итогам заседания в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) 7 февраля сообщила, что комиссия РСПП по связи и ИТ настаивает на компенсации операторам связи и интернет-компаниям затрат на бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.
«Мы видели информацию об этом, но в данном случае будет с темой с этой разбираться правительство, поэтому я рекомендую туда обратиться. То есть уже такая конкретная проработка, конкретное изучение вот этих вот финансовых запросов будет производиться в правительстве», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, готов ли бюджет компенсировать затраты бизнеса.