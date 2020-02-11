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13:46 (мск), источник: РИА Новости

Песков ответил на вопрос о компенсации за доступ к значимым сайтам

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Правительство займется проработкой финансовых запросов операторов по компенсации затрат на бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, переадресовав вопрос по данной теме в кабмин.

Источник: РИА Новости

Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на предложения участников комиссии по итогам заседания в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) 7 февраля сообщила, что комиссия РСПП по связи и ИТ настаивает на компенсации операторам связи и интернет-компаниям затрат на бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.

«Мы видели информацию об этом, но в данном случае будет с темой с этой разбираться правительство, поэтому я рекомендую туда обратиться. То есть уже такая конкретная проработка, конкретное изучение вот этих вот финансовых запросов будет производиться в правительстве», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, готов ли бюджет компенсировать затраты бизнеса.

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