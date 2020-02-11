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14:48 (мск), источник: Коммерсантъ

Козак будет заниматься «украинскими делами»

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак будет заниматься, в частности, отношениями России и Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, точную формулировку зафиксируют в распределении обязанностей, которые еще «не формализованы».

Источник: РИА "Новости"

На вопрос, можно ли назвать господина Козака главным сотрудником от администрации президента, занимающимся Украиной, пресс-секретарь ответил: «Да». «По крайней мере, я сейчас могу констатировать, что, да, Козак занимается и будет продолжать заниматься в своей новой должности украинскими делами и вопросами интеграции», — сказал господин Песков журналистам.

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На вопрос, об интеграции с какими странами идет речь, пресс-секретарь ответил: «Не России и Украины. У России много интеграционных процессов помимо Украины, в которых она участвует весьма успешно».

Ранее украинское направление курировал помощник президента Владислав Сурков. По неподтвержденной информации, он уходит с государственной службы. В Кремле сообщали, что указа об отставке пока нет и де-факто господин Сурков продолжает исполнять свои обязанности.

Напомним, в предыдущем правительстве господин Козак занимал должность вице-премьера. Он не попал в новый состав, возглавляемый премьером Михаилом Мишустиным. В конце января президент России назначил Дмитрия Козака заместителем руководителя администрации президента.

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