14:48 (мск), источник: Коммерсантъ
Козак будет заниматься «украинскими делами»
Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак будет заниматься, в частности, отношениями России и Украины, заявил
На вопрос, можно ли назвать господина Козака главным сотрудником от администрации президента, занимающимся Украиной,
На вопрос, об интеграции с какими странами идет речь,
Ранее украинское направление курировал помощник президента Владислав Сурков. По неподтвержденной информации, он уходит с государственной службы. В Кремле сообщали, что указа об отставке пока нет и
Напомним, в предыдущем правительстве господин Козак занимал должность