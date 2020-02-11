Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
«Мог бы миллион в лотерею выиграть, но пошёл в тайгу»Как охотнику без ружья повезло уцелеть в смертельной схватке с медведем-шатуном
Фоторепортажи
16В Ухане начала работу построенная за 10 дней больница
12Жизнь пассажиров «зараженного» лайнера Diamond Princess
14:47 (мск), источник: Интерфакс

Зеленский заявил о достижении взаимопонимания с Путиным по Донбассу

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU — Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» в Париже президент России Владимир Путин «понял его».

Источник: РИА "Новости"

«Я уверен, что он меня понял, очень прозрачно понял. Кажется, что, если такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек. Несмотря на все данные разведки. Мне кажется, что Путин меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну (в Донбассе — ИФ)», — сказал он в эксклюзивном интервью агентству «Интерфакс-Украина». При этом Зеленский отметил, что Россия вряд ли прекратит свои попытки создавать «новые глобальные идеи».

Новость
Песков: неуместно говорить о победителях и проигравших на саммите «нормандской четверки»

Президент Украины также полагает, что Москва готова думать над уточнением текста Минских договоренностей. «Я называю это “гибкостью Минска”. Все должны понять. Мне кажется, что Германия и Франция это поняли. Мне кажется, я почувствовал настроение, что Россия готова об этом думать. К сожалению, оно так звучит запутанно и дипломатично, но (Россия — ИФ) готова об этом думать. Это уже хоть ниточка, возможность об этом говорить, что слушайте, так, как там (в Минских соглашениях — ИФ) записано, оно не работает», — сказал он.

Зеленский отметил, что дискуссии о порядке выполнения Минских соглашений в их нынешнем виде или очень сильно будоражат общество внутри Украины, или очень сильно не устраивают Россию, или вне подходов Германии и Франции, которые настаивают, что «давайте все по Минску».

«И мне кажется, что на последней встрече мы сдвинулись. Мы не прекратили огонь, разумеется, это минус, мы получили людей — это плюс. Но это все равно такой баланс, это не победа, победа в вопросе войны — это конец войны, это мир, это победа, точно, для всех», — сказал Зеленский.

Я уверен, честно, я не знаю, уверена ли в этом Россия, но я уверен, что это победа для России — конец войны. Это для них победа, не над Украиной, а над собой. Я в этом уверен.
Владимир Зеленский
президент Украины

9 декабря 2019 года в Париже прошел очередной саммит «нормандской четверки» — Россия, Украина, Германия и Франция, в разных форматах он продолжался почти восемь часов. В рамках саммита Путин и Зеленский провели переговоры, которые длились около часа.

Читайте также
Следите за развитием темы «Нормандская четверка» в Париже
В Тюмени выписана студентка, заразившаяся коронавирусом
Супруги оказались под следствием из-за сотрудника ФСБ на свадьбе
Россиян ждут две сокращенные рабочие недели
В Карелии пенсионер отдал депутатам подарки за прибавку к пенсии
Тренер рассказал, как Овечкин просил водку во время матча НХЛ
Правительство вернулось к идее резко снизить страховые взносы
Здоровье
Россиянам раскрыли влияние алкоголя на коронавирус Свое мнение высказал главный нарколог Минздрава.
Hi-Tech
Поставки смартфонов из Китая приостановлены. Будет ли дефицит? Узнали у продавцов
Авто
Кроссовер Kia Seltos — тест долгожданной версии для России С машиной мы познакомились ещё в прошлом году в Корее, но «Селтосы» для нашего рынка существенно отличаются
Кино
Киркоров показал селфи с Питтом на премии «Оскар» Певец стал одним из гостей церемонии вручения почетной кинонаграды
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Женщина погибла в попытках сделать фото
Погибнут миллиарды: пророчество о коронавирусе
29 февраля случится страшное: россиян предупредили
Мишустин удивил народ обращением
Леди
Алла Пугачева в легинсах и толстовке блистала на красной дорожке Певица посетила светское мероприятие.
Дом
Как выглядит отель в Норвегии с номерами за 50 000 в сутки
Штрафы для шумных соседей могут составить до 150 тысяч рублей
Как грамотно обустроить 9-метровую комнату: фото
Как выглядит квартира на 81 этаже «Москва-Сити»
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь