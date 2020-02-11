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16:04 (мск), источник: РИА Новости

Эрдоган пригрозил Сирии «высокой ценой» в случае нападения

АНКАРА, 11 фев — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что объявит в среду о новых мерах против Дамаска в случае продолжения нападения на турецких военных в сирийском Идлибе.

Источник: РИА Новости

«Вчера режим понес большие потери, но этого недостаточно, продолжение последует. Если они на нас опять нападут, то заплатят за это высокую цену. Завтра на заседании фракции (правящей в Турции Партии справедливости и развития) я объявлю о шагах, которые мы предпримем», — заявил Эрдоган, выступая в Анкаре.

В понедельник Минобороны Турции сообщило о том, что пять турецких военных погибли и пять получили ранения в результате артобстрела наблюдательного пункта в Идлибе со стороны сирийской армии. В ответ, как сообщило турецкое военное ведомство, ВС Турции обстреляли 115 целей армии CАР нейтрализовали 101 сирийского военного.

Третьего февраля в результате артиллерийского обстрела со стороны сирийской армии в Идлибе погибли восемь турецких военных и гражданских лиц. Как заявил президент Турции Тайип Эрдоган, жертвами ответных действий Турции стали 76 сирийских солдат.

Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.

В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне — Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из организации «Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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