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18:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Мишустин разрешил выращивать коноплю и опийный мак

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о снятии запрета на культивацию наркосодержащих растений — конопли и мака снотворного. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Источник: Reuters

Растения разрешается использовать для производства средств, используемых в медицине, промышленности и ветеринарии.

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В документе также прописаны требования по содержанию объемной доли наркотических средств. Кроме того, в промышленных целях запрещено использовать для посева семена конопли, которые культивируются четвертый и последующий разы, и мака второй и последующих репродукций.

Наркосодержащие растения могут культивировать только юридические лица, уточняет «Интерфакс».

19 июня Госдума приняла законопроект о выращивании в России конопли и опийного мака в медицинских целях. Это право есть у госпредприятий со специальной лицензией.

До принятия закона разрешалось выращивать наркосодержащие растения в научных, учебных целях и в рамках экспертной деятельности.

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