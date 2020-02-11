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22:22 (мск), источник: Коммерсантъ

Зюганов: КПРФ не возражает против упоминания Бога в Конституции

КПРФ не против упоминания Бога в преамбуле Конституции, заявил председатель партии Геннадий Зюганов. По его словам, основные духовно-нравственные ценности, прописанные в Библии, соответствуют таковым в России. Ранее с идеей упоминания Бога в Основном законе выступил патриарх Кирилл.

Источник: РИА "Новости"

«Собственно говоря, мы во многом Моральный кодекс строителя коммунизма списали из Библии. И кто бы там ни пытался говорить другое, то просто положите рядом эти документы», — сказал лидер КПРФ на пресс-конференции.

Зюганов также обратил внимание на схожесть некоторых библейских сюжетов с коммунистической идеологией. «Я, когда изучал Библию, в послании апостола Павла — там главный лозунг коммунизма “Кто не работает, тот и не ест”», — добавил он.

Ранее идею упоминания Бога в Конституции поддержали представители конфессий России. Против предложения патриарха выступили сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции и глава комитета Госдумы по законодательству и строительству Павел Крашенинников и спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, который также входит в рабочую группу.

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