22:22 (мск), источник: Коммерсантъ
Зюганов: КПРФ не возражает против упоминания Бога в Конституции
КПРФ не против упоминания Бога в преамбуле Конституции, заявил председатель партии Геннадий Зюганов. По его словам, основные
«Собственно говоря, мы во многом Моральный кодекс строителя коммунизма списали из Библии. И кто бы там ни пытался говорить другое, то просто положите рядом эти документы», — сказал лидер КПРФ на
Зюганов также обратил внимание на схожесть некоторых библейских сюжетов с коммунистической идеологией. «Я, когда изучал Библию, в послании апостола Павла — там главный лозунг коммунизма “Кто не работает, тот и не ест”», — добавил он.
Ранее идею упоминания Бога в Конституции поддержали представители конфессий России. Против предложения патриарха выступили сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции и глава комитета Госдумы по законодательству и строительству Павел Крашенинников и спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, который также входит в рабочую группу.